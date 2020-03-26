Dünya ülkelerinin Türkiye’den sabun talebi arttı Aydın sabunu dünyayı temizliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya ülkelerinin Türkiye’den sabun talebi arttı Aydın sabunu dünyayı temizliyor

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası, yabancı ülkelerin Türkiye'den sabun talebi arttı. Aydın'da sabun üretimi yapan Bilal Sabun fabrikası ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, ata mesleği sabunculuğu teknolojiye ayak uydurarak devam ettiren Sabuncu ailesi, Karayip'ten Küba'ya, Küba'dan Rusya'ya Latin ülkelerinde Sibirya'ya kadar dünyadaki 40'tan fazla ülkenin sabun ihtiyacını Aydın'dan karşılıyor. Afrika ülkelerinde yaşayanlar için, genel temizliğin yanı sıra çamaşır yıkamada kullanabilecekleri özel sabunların bile üretildiği fabrikada bu...

Dünya ülkelerinin Türkiye’den sabun talebi arttı Aydın sabunu dünyayı temizliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrası, yabancı ülkelerin Türkiye’den sabun talebi arttı. Aydın’da sabun üretimi yapan Bilal Sabun fabrikası ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, ata mesleği sabunculuğu teknolojiye ayak uydurarak devam ettiren Sabuncu ailesi, Karayip'ten Küba'ya, Küba'dan Rusya'ya Latin ülkelerinde Sibirya'ya kadar dünyadaki 40'tan fazla ülkenin sabun ihtiyacını Aydın'dan karşılıyor. Afrika ülkelerinde yaşayanlar için, genel temizliğin yanı sıra çamaşır yıkamada kullanabilecekleri özel sabunların bile üretildiği fabrikada bu günlerde sadece sabun üretimi yapılmıyor adeta dünyaya hijyen dağıtılıyor.
102 yıldır sabun işi ile uğraşan Sabuncu ailesinin Aydın’da 7 bin metrekare alanda kurulu sabun fabrikasında hummalı bir çalışma yapılıyor. Aydın’dan dünyanın 40 farklı ülkesine sabun ihracatı gerçekleştiren işletmede, Korona virüs salgını sonrasında artan taleplere yetişmek için üretim tam hızıyla devam ediyor. Sadece yurt dışına ihracat için üretim yaptıklarını belirten Bilal Sabuncu Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sabuncu, Türkiye’de iç pazarda sabun sıkıntısının olmadığını, böyle bir talep oluştuğu takdirde Türkiye'nin ihtiyacını da karşılayabileceklerini söyledi.
Dünya genelinde yaşanan Korona virüs salgını ile hijyen ve temizliğin öneminin daha da arttığını ve sabun kullanımının da arttığını belirten Mehmet Sabuncu, ihracat yaptıkları ülkelerden talep artışı yaşandığını söyledi. Sabuncu “Son yaşadığımız virüs salgını ile birlikte sabunun önemi gün yüzüne çıktı. Aktif maddesinin çokluğu, yüzde doksanının aktif maddeden oluşmasında dolayı sabun gerçek bir temizleme maddesidir. Bu günümüzde bir daha anlaşıldı. Bizim yaklaşık 40 ülkeye ihracatımız var. Tabi dünyada yaygın bir salgın olduğu için ihracat yaptığımız ülkelerdeki mevcut müşterilerimizin sabun talebinde artış var. Üç isteyen beş istemeye, beş isteyen 7 ister oldu. Önümüzde iki aylık bir sipariş yoğunluğumuz varken, şimdi bu üç aya çıktı. Müşterilerin ve ülkelerin talebi doğrultusunda değişik kalemlerde sabun üretimi yapıyoruz. Örneğin Afrika’ya gönderdiğimiz ürünler değişik amaçlı kullanılabiliyor. Hala çamaşırlarını sabunla yıkayan ülkeler var. Almanya’nın en lüks yerinde çok pahalıya satılan sabunları da üretiyoruz. Müşterin pazarın talebine göre cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

“102 yıllık serüvende bazı dönemlerde böyle yoğunluklar yaşadık”
Dedeleri Mehmet Sabuncu’nun 1918 yılında mesleğe başladığını belirten Sabuncu, “102 yıldır bu aile bu mesleğin içinde. Yaşadığımız bu günler olağanüstü günler. Zaman zaman bu tarz dönemleri yaşadık. Bugün de bu dönemlerden birini yaşıyoruz. Ülkelerin sabun taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sabunun güzel kokması ve köpürmesi lazım”
Piyasada bir çok sabun bulunduğunu ve sabun alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Sabuncu, “Sabunu elimize aldığımızda bir şey anlayamayız. Tüketici olarak ilk önce ne yapıyoruz. Sabunu alıp burnumuza götürüyoruz. İlk önce güzel kokması lazım. Sonra kullanmaya başladığımız zaman bol köpürmesi lazım. Pütür pütür olmaması lazım. Yani öncelikle sabun pis kokmayacak, güzel köpürecek, yumuşak olmayacak. Tabi tüketici kullandıkça kendisi farkına varacak. Bizim sabunlarımız sıcak ve soğuk suda bol köpürür. Türkiye’de gliserini en bol sabun bizim sabunumuzdur” dedi.

“İç pazardan talep gelirse ihtiyacı karşılarız”
Korona virüs salgınının Türkiye’ye ulaşmasından önce raflarda sabun mevcudunun yeterli olduğunu, ihtiyaç olması halinde önce Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Mehmet Sabuncu, "Sektör olarak Türkiye, dünyada sabunda söz sahibi birkaç ülkeden bir tanesidir. Onun için Türkiye’de katı sabunla ilgili en küçük bir sorun yaşanmaz. Bizim malımızın tamamı yurt dışındaki yaklaşık 40 ülkeye ihracata gidiyor. Ancak talep olması durumunda biz her zaman ülkemizdeki talepleri karşılayacak gücümüz var. Onun için bu sektör olarak kimsenin endişesi olmasın. İstendiği takdirde dışarıya olduğu kadar içeriye de dönüp sektör olarak her zaman talepleri karşılayabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATB’den üyelerine kolaylık
YEREL HABERLER ATB’den üyelerine kolaylık
Nazilli Belediyespor'da koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da koronavirüs önlemi
Efeler Belediyesi’nden Korona virüse karşı videolu mücadele
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi’nden Korona virüse karşı videolu ...
Yasakla birlikte, Aydın’da tarım arazilerinin çehresi değişti İş yerleri kapanınca vatandaşlar, tarım işlerine yöneldi
YEREL HABERLER Yasakla birlikte, Aydın’da tarım arazilerinin çehresi ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Vali Köşger, Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Köşger, Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi’ni ...
Kuşadası Belediyesi'nden evlerinde kalanlara bandolu destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden evlerinde kalanlara bandolu ...
(Görüntülü) Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a ...
Alkollü genç herkesi korkuttu Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Alkollü genç herkesi korkuttu Hurdaya dönen ...
Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak
YEREL HABERLER Nazill Perşembe Pazarı bir süre kurulamayacak
Aydın Ülkü Ocakları yaşlıların yardımına koştu
YEREL HABERLER Aydın Ülkü Ocakları yaşlıların yardımına koştu
Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı - Yeniden
YEREL HABERLER Didim'de villada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi ...
Kuşadası’nda denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda denetimler sıklaştırıldı
Didim'de villada Hink keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Didim'de villada Hink keneviri yetiştiren 1 kişi ...
Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda tek yön uygulamasına kamuoyu desteği
Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı
5.9 kilo esrarla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER 5.9 kilo esrarla yakalanan uyuşturucu taciri ...
Efeler’de banklar sökülüyor
YEREL HABERLER Efeler’de banklar sökülüyor
ATB Başkanı Çondur; “Önlemlere uyalım”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur; “Önlemlere uyalım”
İncirliova'yı dip köşe ilaçlanıyor Başkan Kaya; "Korana virüse karşı etkin mücadelemiz artarak devam ediyor"
YEREL HABERLER İncirliova'yı dip köşe ilaçlanıyor Başkan Kaya; ...
Söke Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
YEREL HABERLER Söke Belediyesi’nde mesai saatleri değişti
Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı
(Görüntülü) AYDIN - Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN - Nazilli'de pazarlarda sebze ve ...
Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti seferberlik ilan etti Bu köyde nöbetçi imam ve aza uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Genç nüfusun kalmadığı köyde ihtiyar heyeti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X