Kuşadası’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Dünyayı tehdit eden Korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan turizm sezonu öncesi hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde karasinek ve haşereye karşı periyodik ilaçlama yapıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılarak 17 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir yandan da çevreye, bitkilere ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlerle mücadele ediyor. 27 personel ve 6 araçla kesintisiz sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında Kuşadası'nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak ve açık alanlar ile durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına da alt yapı ilaçlaması yapan ekipler, ayrıca açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlerle mücadele veriyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki ilaçlama çalışmalarının yanı sıra Davutlar, Güzelçamlı, Yaylaköy, Caferli ve Yeniköy gibi uzak bölgelerde de ilaçlama çalışması yapıyor. Periyodik ilaçlama programının dışında vatandaşlardan gelen şikayetler saha ekibi tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Uzaktan takip sistemi sayesinde araçlar şikayet gelen bölgeye yönlendirilip duruma anında müdahale ediliyor.

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