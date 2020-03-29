Başkan yardımcısının oğlunun öldüğü kaza kamerada

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan'ın (24) kullandığı kamyonetin aynı yöne giden bir otomobile çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Bircan'ın kullandığı kamyonetin otomobile çarptıktan sonra takla atıp, bir akaryakıt istasyonunu tabelasına çarparak durması yer aldı.

İzmir'den Germencik yönüne giden Yusuf Bircan'ın kullandığı 09 TJ 311 plakalı kamyonet, 27 Mart'ta saat 21.00 sıralarında, aynı istikamette giden Selim Doğan (35) yönetimindeki 09 TG 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Selim Doğan ve yanındaki Hayriye Doğan (39) ile kamyonet sürücüsü Yusuf Bircan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Selim ve Hayriye Doğan'ı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan Yusuf Bircan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Selim ve Hayriye Doğan ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bircan hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntü, kazanın detaylarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, Bircan'ın kullandığı kamyonetin otomobile çarptıktan sonra takla atıp, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına da çarparak durması yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2020-03-29 10:41:32



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