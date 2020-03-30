Aydın’da toplam araç sayısı 459 bin 72’ye ulaştı

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Şubat 2020 raporuna göre, Aydın’daki araç sayısı yüzde 2,2’lik artışla 459 bin 72’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre, Aydın ilinde toplam araç sayısı 459 bin 72’ye ulaştı. 2019 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 448 bin 992 iken, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında bir artış göstererek 459 bin 72’ye yükseldi.



Otomobil sayısı yüzde 1 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 183 bin 737’ye ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 183 bin 737 adet otomobil, 10 bin 607 adet minibüs, 2 bin 924 adet otobüs, 70 bin 215 adet kamyonet, 8 bin 972 adet kamyon, 133 bin 94 adet motosiklet, 48 bin 783 adet traktör ve 740 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 4,4 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 bin 496 adet ile motosiklette gerçekleşti.



11 bin 993 aracın devri yapıldı

2020 yılı Şubat ayında Aydın’da toplam 11 bin 993 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 7 bin 634 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 294 adet ile kamyonet, 850 adet ile motosiklet, 768 adet ile traktör, 243 adet ile minibüs, 137 adet ile kamyon, 55 adet ile otobüs ve 12 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.



970 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Şubat ayında toplam 970 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde ilk sırada 458 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 283 adet ile otomobil, 114 adet ile traktör, 91 adet ile kamyonet, 13 adet ile kamyon, 8 adet ile otobüs, 2 adet ile minibüs ve 1 adet ile özel amaçlı taşıtlar geldi.

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