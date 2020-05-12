Efeler’de taksicilere korona kiti dağıtıldı

Efeler Belediyesi, ilçedeki taksi esnafına dezenfektan, eğitim broşürü ve bilgilendirme afişinden oluşan korona virüs kiti dağıttı.

Efeler Belediyesi, korona virüs (Kovid19) mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Başkan M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efe Masa ekipleri, vatandaşların sıklıkla kullandığı taksilerde korona virüs tedbirlerini artırmak için harekete geçti. İlçedeki 20 taksi durağı ve 158 taksici esnafı ziyaret edilerek içinde dezenfektan, eğitim broşürü ve duraklara asılması için bilgilendirme afişinin bulunduğu korona virüs kiti dağıtıldı. Taksici esnafı, kendilerine ulaştırılan paket nedeniyle memnun olduklarını ve Efeler Belediyesi’nin süreç boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.



Korona virüs salgını sürecinde halk sağlığının korunması için yoğun emek harcayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, salgın tamamen sona erene kadar çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Başkan Atay, “Korona virüsle mücadelede Efeler Belediyesi olarak imkânlarımızı seferber edip her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taksiler ile sağlıklı seyahat edebilmeleri için taksici esnafımıza korona kiti dağıtmaya karar verdik. Vatandaşlarımız lütfen rehavete kapılmayıp tedbiri elden bırakmasınlar. Biz de kentimizde her alanda salgına karşı önlem çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.



Öte yandan Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tüm taksilere ve taksi duraklarına uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin rutin olarak cumartesi günleri gerçekleştireceğini açıkladı.

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