Kuşadası’nda şüpheli araçtan ruhsatsız silahlar çıktı

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde durumundan şüphelenilen aracı, Toprak Kavşağında kontrollü olarak durdurdu. Araçtan indirilen ve yapılan sorgulamasında V.K. olduğu tespit edilen şüphelinin üstünde ve aracın arka koltuğunun içine gizlenmiş vaziyette 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bu tabancalara ait şarjör ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra gerekli işlemler için emniyete götürülen V.K., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

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