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Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı isyan ettirdi

DHA

Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, iki ayrı inşaat ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle açtığı tazminat davasında, belediyeyi 1 milyon 468 bin lira tazminata mahkum eden inşaat firmasının sahibi Ahmet Orak ile belediye arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Belediyenin Orak'ın bir arsasının duvarını ve peyzaj düzenlemesini mahkeme kararını beklemeden İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıp, içindeki konteyneri kaldırmasıyla yeni bir tartışma ortaya çıktı. Orak, hakkını yasal yollardan arayacağını söyledi. Bir inşaat firması 2013 yılında...

Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı isyan ettirdi

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde, iki ayrı inşaat ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle açtığı tazminat davasında, belediyeyi 1 milyon 468 bin lira tazminata mahkum eden inşaat firmasının sahibi Ahmet Orak ile belediye arasındaki anlaşmazlık yeni bir boyut kazandı. Belediyenin Orak'ın bir arsasının duvarını ve peyzaj düzenlemesini mahkeme kararını beklemeden İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıp, içindeki konteyneri kaldırmasıyla yeni bir tartışma ortaya çıktı. Orak, hakkını yasal yollardan arayacağını söyledi.<br>Bir inşaat firması 2013 yılında Didim Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alarak iki ayrı binanın yapımına başladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay, bu iki inşaatın ruhsatını iptal etti. Bunun üzerine inşaat firmasının sahibi Ahmet Orak avukatları aracılığıyla belediyeye tazminat davası açtı. Açılan tazminat davası 4 yıl sürdü. Mahkeme, belediyenin inşaat firmasına 1 milyon 468 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak, belediye bu parayı ödemedi. Bunun üzerine inşaat firması, avukatları aracılığıyla belediyenin filosundaki 108 araç ile 49 banka hesabına ve üçüncü kişilerden alacağı ile tüm mal varlıklarına haciz koydurdu. Belediye ile yaşanan sürecin ardından inşaat firmasının sahibi Ahmet Orak, 2018 yılı Kasım ayında Mersindere Mahallesi'ndeki 1600 metrekarelik bir başka arsaya 300 bin lira harcayarak bahçe duvarı yaptırdı. Orak, arsasında peyzaj düzenlemesi yapıp, bir de konteyner yerleştirdi. Ancak Didim Belediyesi, İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri kapsamında para cezası ve yıkım kararı verdi. Firma sahibi Orak ise karara itiraz edip, geçen kasım ayında Aydın 2'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme para cezasının iptaline ve yıkım kararının reddine istinaf yolu açık olmak üzere karar verdi. İstinaf Mahkemesi'ne taşınan konuyla ilgili yasal süreç halen devam etmesine rağmen belediye, Didim Kaymakamlığı'na yazı gönderip, geçen 13 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da arsayı çeviren bahçe duvarı ve peyzaj düzenlemelerini iş makineleri ile yıkıp, konteyneri kaldırdı.<br>'ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNDUK'<br>İnşaat firması sahibi Ahmet Orak, "Deniz Atabay 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildikten sonra kendi makam ve mevkisini bize karşı kullanmaktadır. Biz ne zaman ruhsat için başvuru yapsak yatırım yapmaya kalksak kasıtlı olarak bekletiyor. Yine bize ait arazi boş olduğu için mülteciler gelip geçtiği ve bazı kişilerin burada piknik yapması dolayıyla komşular rahatsız oluyor diye 2018 Ekim ayında duvar yaptık. Buradaki duvar için de yıkım kararı çıktı ama biz dava açtık. Mahkeme kararı henüz kesinleşmeden bilinçli ve kasıtlı olarak bize ait duvarları yıktı. Belediye olarak 1 Haziran'a kadar yıkım yapmayacağını taahhütte bulunmasına rağmen arsayı adeta yıkmak değil talan etti. Bize yıkacağız diye bilgi bile vermedi. İş makineleri ile kapıları kırdı, duvarları yıktı, dikili ağaçları bile söktüler. Bu husumet bu kin ve nefret neden? Ben burada yatırımcı iş insanıyım. 300 kişiye iş imkanı sağlıyorum. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM<br>2020-05-19 11:32:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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