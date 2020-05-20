Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi, ilk kez sanal aleme taşındı.

Afrodisias Antik Kenti sanal alemde Afrodisias müzesi ve ören yeri sanaltur ile gidemeyenlerin ayağına gelecek

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti ve Müzesi, ilk kez sanal aleme taşındı.
Dünya Müzeler Haftasında evde kalanların ayağına getirilen Unesco Dünya Mirasındaki müze ve ören yerleri muhteşem görüntüleri ile göz kamaştırıyor.

Günümüzde de yılda 250 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği önemli bir hazine olan Afrodisias Antik Kenti, dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaretçilerinden mahrum kaldı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kalan Antik kent, müze ve ören yerlerini sanal alemde ziyaretçileri ile buluşturacağız. Korona virüsle mücadele ile ilgili tüm tedbirleri alan müze yönetimi 1 Haziranda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Hazırlık çalışmaları kapsamında müze ve ören yeri girişlerinde termal kamera ile ateş ölçümü hazırlıkları, dezenfekte işlemleri ve ziyaretçilerin maske ile içeri girmeleri konusundaki çalışmalar Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ve Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal tarafından test edilerek yerinde denetlendi.

Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan önlemlere riayet edilerek 1 Haziran’dan itibaren Müzemiz kapıları ziyaretçilerimize açacaktır. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm personelimiz ziyaret saatleri boyunca maske ve eldiven kullanacaktır. Ören yeri girişinde ısı ölçer ile ziyaretçilerimizin ateşi ölçülecek hijyen paspasları üzerinden geçişleri sağlanacak ve tüm ziyaretçilerimizin ören yeri içinde maske takması zorunlu olacaktır. Aynı zamanda tüm ziyaretçilerimizin sosyal mesafe kurallarına riayet etmesi konusunda tarafımızca gerekli bilgilendirme yapılacaktır” dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi ise, “Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından oluşturulan ve 1977 yılından bu yana her yıl 18 Mayıs’ta dünya çapında kutlanan Müzeler Günü ile müzelerin, toplumun gelişmesi üzerindeki rolünün topluma duyurulması ve bu yönde kamusal bilincin yaratılması amaçlanmaktadır. Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs müzeler günü olarak kutlanmaktadır. Ancak Koronavirüs nedeniyle bu yıl müzelerde kutlayamadığımız müzeler gününü 2017 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine kaydedilen Afrodisias Müzesi ve örenyerini evinize getirerek kutlamak istedik. Kültür ve Turizm bakanlığı ve Aydın Valiliğince hazırlanan afrodisias360.com adresinden Afrodisias Müzesini ve örenyerini evinizde oturduğunuz yerden ve tüm mobil cihazlardan gezebilme imkanı sunuyoruz. Tüm halkımızın Dünya Müzeler Gününü kutluyorum. 1 Haziran’dan itibaren Bakanlığımızca alınan önlemlere uyularak herkesi müzelerimize bekliyoruz. Bu çalışmada büyük emekleri geçen projenin mimarları Gazeteci Ali Soydemir ve Dron Pilotu Asil Bayav’a emeklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa geçti
YEREL HABERLER Raşit Amca pazara çıkamayınca, tezgahın başına Vefa ...
Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan pazaryeri bilgilendirmesi
Aydın’da 19 Mayıs kortejle kutlandı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 Mayıs kortejle kutlandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Gençler istedi Kaplan yaptı
YEREL HABERLER Gençler istedi Kaplan yaptı
Aydın’da iş yeri yangını
YEREL HABERLER Aydın’da iş yeri yangını
Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu Pandemi, Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusunun yaşanmasını engelleyemedi
YEREL HABERLER Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu Pandemi, ...
Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ...
Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ile 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Sağlık personeli ambulanstan çalan 'İstiklal Marşı' ...
Hücum bottan İstiklal Marşı 
YEREL HABERLER Hücum bottan İstiklal Marşı 
Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ...
Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu "50 gün kapalı kaldık, destek beklediğimiz oda fiyat listesini 75 TL'ye sattı"
YEREL HABERLER Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi ...
Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak
Koronavirüs Nazilli’de bayram coşkusuna engel olamadı
YEREL HABERLER Koronavirüs Nazilli’de bayram coşkusuna engel olamadı
Kuşadası’nda sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
Uzaktan eğitim ile hafız oldular Harun Hoca, telefonu elinden düşürmedi, öğrenciler Kur’an-ı ezberledi
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim ile hafız oldular Harun Hoca, telefonu ...
Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuz devam ediyor
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla ...
Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı isyan ettirdi
YEREL HABERLER Mahkeme kararını beklemeden yıkılan bahçe duvarı ...
Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal ...
Aydın filesinde bir imza daha
YEREL HABERLER Aydın filesinde bir imza daha
Aşklarını ve hayallerini birleştirip, dev marketlerin aranan isimleri oldular
YEREL HABERLER Aşklarını ve hayallerini birleştirip, dev marketlerin ...
Müşteki geldi, şüpheli çıktı Bıçakla yaralanan şahsın yaralamadan aranması çıktı
YEREL HABERLER Müşteki geldi, şüpheli çıktı Bıçakla yaralanan şahsın ...
Başkan Günel, bayram mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Başkan Günel, bayram mesajı yayınladı
AK Partili Metin Yavuz'un 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER AK Partili Metin Yavuz'un 19 Mayıs mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X