Aydın’da çocuklar sıcak havaya rağmen dışarı çıktı

Aydın’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00 ile 15.00 saatleri arası ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı. Sıcak havaya rağmen dışarıya çıkan çocuklar, parklarda oynadı, bisiklet bindi, yürüyüş yaptı.

Türkiye’de korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 014 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıktı. Aydın’da 45 günden bu yana etkili olan sıcak hava çocukları durduramadı. Sıcak havaya rağmen sokaklara çıkan çocuklar, parklara akın etti. Aileleri ile beraber dışarıya çıkan çocuklar ise gölgelik alanlarda oyunlar oynayıp aileleri ile vakit geçirdi.

Polis ekipleri ise sık sık sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.