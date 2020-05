Koronavirüs arı satışlarını yüzde 100 artırdı

<br>Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/KARPUZLU(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde arıcılık yapan Mukadder Karataş (41), koronavirüs salgınıyla birlikte köylerine dönenler sayesinde, arı satışlarının geçen yıla oranla yüzde 100 arttığını söyledi.<br>Karpuzlu ilçesinin 3 bin 500 nüfuslu kırsal Tekeler Mahallesi'nde yaşayanların çoğunluğu geçimini, arıcılık yaparak sağlıyor. Mahalle sakinleri bal, polen ve diğer arı ürünlerinin yanı sıra ürettikleri arıları talep gelmesi halinde Türkiye'nin dört bir tarafına satıyor.<br>Geçen yıl 8 çıtalı toplam 10 bin kovan arı sattıklarını belirten Mukadder Karataş, bu yıl sattıkları arılı kovan sayısının ikiye katlandığını söyledi. 13 yıldır babası Ali İhsan Karataş (61) ve kardeşi Mustafa Karataş ile arıcılık yaptıklarını ifade eden Karataş, "Biz sadece 8 çıtalı kovan ile arı satıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerine bu arıları sattığımız için 8 çıtalı olarak göndermek daha kolay oluyor. Her çıtada ortalama bin ile 2 bin arasında arı olan bu kovanları plastik kutular içine koyarak kamyonlarla talebe göre her ile gönderebiliyoruz. Geçen yıl 350 liraya sattığımız arılı kovanlar, bu yıl 450 liradan satılıyor. Kovandaki çıta ve arı sayısına göre fiyatlar değişiyor. Fiyatların ve satışın artması arı üreticisinin yüzünü güldürdü" dedi.<br>Aydın bölgesinin arı ve bal üretimine çok uygun olduğunu vurgulayan Karataş, her yıl yaklaşık 150 TIR arı kovanının yaylalara gittiğini kaydetti.<br>'KORONAVİRÜS SALGINI ARICILIĞA İLGİYİ ARTIRDI'<br>Aydın'ın her ilçesinde arıcılığın olduğunu ancak Karpuzlu ilçesinde daha yaygın olduğunu vurgulayan Karataş, "Burada birçok arkadaşımız bu işi meslek haline getirmiş. Koronavirüs salgını nedeniyle başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere pek çok yerden köylerine dönenler oldu. Şehirlerde salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalardan dolayı iş yapamayanlar çareyi köylerine dönüp, tarım ve hayvancılık yapmakta buldu. Köyüne dönen birçok kişi atasından gördüğü arıcılığı yapmaya başladı. Böyle olunca da arı satışlarımız arttı. Hobi amaçlı yapmak isteyenler de satışların artmasında etkili oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM <br>2020-05-21 09:11:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.