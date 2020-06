Başkan Atay, “Her zaman halkımızın yanındayız”

Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Atay, bedensel engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatı üzerine Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay’ın gerçekleştirdiği ziyaretle Hasanefendi Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli Mihriye Gönülaldı’ya tekerlekli sandalye hediye edildi. Talep ettiği tekerlekli sandalye temin edilerek kendisine ulaştırılan Mihriye Gönülaldı ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.

Efeler Belediyesi olarak vatandaşların yüzlerini güldürmek ve sıkıntılarını çözmek için her zaman yanlarında olduklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeye özen gösteriyoruz, yeter ki bize ulaşıp, sıkıntılarını veya ihtiyaçlarını iletsinler. Biz her zaman halkımızın yanındayız” dedi.

Hasanefendi Mahallesi Muhtarı Ünal Aktaş, Efeler Belediyesi ile iş birliği içinde Efeler halkına hizmet ettiklerini ifade ederek, “Başkanımız M. Fatih Atay her zaman halkımızın yanında, duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

