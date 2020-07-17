Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı

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Bahattin ALBAYRAK Murat GÜRKAN / BUHARKENT (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, jandarma uzman çavuş H.T. (23), beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.T., tedavi altına alındı.

Uzman çavuş H.T., öğle saatlerinde, görev yaptığı Buharkent İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda beylik tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan H.T., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.T.'nin hayati tehlikesi sürerken, intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK Murat GÜRKAN

2020-07-17 17:43:57



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