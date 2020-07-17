Uzman çavuş, tabancasıyla intihara kalkıştı

Bahattin ALBAYRAK Murat GÜRKAN / BUHARKENT (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, jandarma uzman çavuş H.T. (23), beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.T., tedavi altına alındı.
Uzman çavuş H.T., öğle saatlerinde, görev yaptığı Buharkent İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda beylik tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan H.T., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.T.'nin hayati tehlikesi sürerken, intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Buharkent Bahattin ALBAYRAK Murat GÜRKAN
2020-07-17 17:43:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.