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Kuşadası’nda sıcak havanın etkisiyle plajlar doldu taştı

İHA

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası plajlarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Kuşadası’nda sıcak havanın etkisiyle plajlar doldu taştı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası plajlarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Kuşadası’nda termometreler 35 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 25.5 dereceye, nem oranı da yüzde 65'e kadar ulaştı. Sıcak ve nemden bunalanlar, dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Karaova, Sevgi Plajı ve Kuştur plajlarıni ile şehir merkezindeki plajları doldurdu. Bu arada, doğası ve koylarıyla ünlü Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’da tatilcilerin tercih ettiği bölgeler arasında yer aldı. Hem Kuşadalılar hem de tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.
Vatandaşların, yeni tip korona virüs tedbirlerine kısmen uyduğu görülürken, polis ve zabıta ekipleri sürekli olarak uyarılarda bulundu.

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