Otomobilinin bagajında saman balyası taşıdı

Onun tercihi ne Bodrum ne de Çeşme oldu!

Aydın’da otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü ‘pes artık’ dedirtti.

Besihanede baktığı hayvanları için binek otomobilinin bagajına yüklediği saman balyaları ile kara yolunda seyreden sürücü vatandaşların tepkisini çekti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan otomobili ile yoğun trafikte seyreden sürücü diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tehlikeli biçimde saman yüklü otomobili ile dakikalarca seyreden sürücünün yolculuğu evine ulaşması ile son buldu. Tehlikeli yolculukta herhangi bir kazanın yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.



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