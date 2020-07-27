Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, torunu Kuzey'e ciğerini bağışladı

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bir süredir karaciğerinden rahatsız olan torunu Kuzey Taşoğlu’nun sağlığına kavuşması için karaciğerini bağışladı. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen bağış sürecinin ardından yeniden görevinin başında olacağını belirten Belediye Başkanı Zeki İnal, “Ciğer parem torunumun sağlığına kavuşması için karaciğer nakli gerekiyordu. Önce ben varım dedim. Yapılan tahliller sonucu torunuma bağış yapabileceğim belirtildi. İnşallah torunumla ciğerimi paylaşacağım” dedi.

Torun sevgisinin çok farklı bir duygu olduğunu belirten Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Emekli olduktan sonra kendimi halkın hizmetine adadım. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmeyi ve çalışmayı çok seviyorum. Yorgunluğumu da torunlarımla atıyorum. Torunum Kuzey, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor. Dokuzeylül Üniversitesi’nde yapılan tahliller sonucu hekimler karaciğer nakli yapılmasına karar vermiş. Konu bize aktarılınca ‘Önce ben varım’ dedim. Hastaneye gittik. Tahliller yapıldı, torunuma bağış yapabileceğim belirtildi. Temennimiz nakil olmadan torunumun sağlığına kavuşması. Bunun için duacıyız. Ancak normal ilaç tedavisi ile olmaz ise nakil yapılacak. Nakil gerekirse çağırdıkları an gidip ciğerpareme ciğerimi bağışlayacağım. İnşallah torunum en kısa sürede sağlığına kavuşur” dedi.

Başkan Zeki İnal, ameliyatın ardından 10 gün işine gelemeyeceğini, 10 günden sonra tekrar işinin başında olmayı hedeflediğini söyledi.

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