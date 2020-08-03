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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkiz beklerken, beşiz doğurdu Bir batında 5 buzağı dünyaya getirdi

İHA

Aydın'da Montbeliarde ırkı bir inek bir batında beşiz buzağı doğurdu. 3'ü dişi, 2'si erkek olan buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bir batında beş buzağı doğuran dört yaşındaki inek, Ertop ailesine beşiz bayram hediyesi vermiş oldu.

İkiz beklerken, beşiz doğurdu Bir batında 5 buzağı dünyaya getirdi

Aydın’da Montbeliarde ırkı bir inek bir batında beşiz buzağı doğurdu. 3’ü dişi, 2’si erkek olan buzağılar sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bir batında beş buzağı doğuran dört yaşındaki inek, Ertop ailesine beşiz bayram hediyesi vermiş oldu.
İlginç doğum olayı Kurban Bayramının 2'inci günü erken saatlerde Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı PamukörenYöre Mahallesinde gerçekleşti. Uzun yıllardır besicilik yapan ZeynelAsiye Ertop ailesi, 8 büyük baş hayvanından elde ettiği gelirle geçimini sürdürürken bu yıl yaşadığı büyük sürprizle büyük şaşkınlığa uğradı. Aile, dünyada ilk kez gerçekleştiği iddia edilen olayı Kurban Bayramının 2. günü sabahı erken saatlerde yaşadı. Asiye Ertop güneş doğmadan hayvanlarını kontrol ettiği sırada doğum yapması beklenen Montbeliarde ırkı bir ineğinin doğum yapmaya başladığını gördü. Hemen eşi Zeynel’e haber veren Asiye Ertop, ailenin veteriner Hekimi Ali Özdeş’i de aradı. Ancak veterinere ulaşamayınca eşi ile birlikte doğuma devam etti. Bir, iki, üç, dört buzağı dünyaya geldi. O sırada Veteriner Hekim Ali Özdeş işletmeye ulaşır ulaşmaz buzağıları muayene etti. Özdeş, aileye şaka tarzında “beşinci buzağıyı neden doğurtmadınız” sözünün ardından anne inek buzağılarının önüne gelip yere uzanınca durumdan şüphelenen Özdeş, ineği muayene etti. Şakanın gerçek olduğunu anlayan Özdeş, beşinci buzağıyı fark ettikten sonra doğuma devam ederek beşinci buzağıyı dünyaya getirdi. Bir batında 5 sağlıklı buzağı dünyaya getiren inek, veterineri bile şaşkına çevirdi.
Suni tohumlama ile ikinci hamileliğini yaşayan 4 yaşındaki Montbeliarde ırkı ineklerinden ikiz buzağı beklerken bir anda beş buzağı ile karşılaşan Ertop ailesi ve Veteriner Hekim Ali Özdeş şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3 dişi, 2 erkek olan buzağılar ailenin çocukları Mustafa ve Abdullah’ı da çok sevindirdi. Doğumdan itibaren gözetim altına alınan 5 sağlıklı buzağı annelerinden sağılan süt ile ilk beslenmelerini gerçekleştirdi. Ailenin büyük ilgi gösterdiği buzağıların boyunlarına nazar değmemesi için nazar boncukları takıldı.
Uzun zamandır besicilikle uğraşan Ertop ailesi, 2 laktasyon buzağılamada beşiz doğuran ineklerinin kendilerine çok büyük bir bayram hediyesi verdiğini ifade etti.
Türkiye’de hatta dünyada sağlıklı beşiz doğumun bir ilk olduğunu ileri süren Veteriner Hekim Ali Özdeş, “Bu sabah doğumu gerçekleştirdik. Bu hayvandan biz ikiz gebelik bekliyorduk. Ama beşiz oldu. Bize bayram sürprizi oldu. 3 dişi 2 erkek yavrumuz var. Türkiye literatüründe sanırım araştırdığımız kadarıyla canlı olarak beşiz doğum daha önce görülmedi. Sanırım Türkiye’de bir ilk. İlk ağız sütünü içtiler. Şu an sağlık durumu hepsinin güzel. Tek seferde beşiz doğum genelde süt sığırlarında işletme için istenilmeyen bir durum fakat sürpriz oldu. İşletme karlılığı açısından da küçük bir aile işletmesi olduğu için karlı bir iş oldu. Havaların sıcak olmasıyla birlikte bakımları biraz zor olacak. Meslek hayatımda bir kez dördüz hayvan gördüm. Üçüz 1015 defa gördük. Beşiz şekilde sağlıklı olarak ilk doğumu gerçekleştirdik. Bir batında sağlıklı beş buzağı elde etmek literatürlerde yok” dedi.
Veteriner Hekim Özdeş, 4. buzağının ardından ailenin yanına ulaştığını ifade ederek, “4. buzağının ardından aile ile konuştuk ve yanlarına geldim. Hemen dört buzağıyı muayene ettim. Daha sonra şakasına ‘beşinci buzağıyı neden doğurtmadınız’ dedim. O sırada anne inek buzağıların yanına gelerek yattı. Durumdan şüphelendim ve ineği muayene ettiğimde beşinci buzağının olduğunu fark ettim. Hemen o buzağıyı da sağlıklı şekilde dünyaya getirdik. Şaka gerçek oldu” dedi.
Kurban Bayramı’nda büyük sürpriz yaşadıklarını ifade eden işletmeci Zeynel Ertop, “Hayvanımız beşiz doğurdu. Bildiğim kadarıyla da Türkiye çapında da yokmuş böyle bir doğum. Veterinerimiz ile birlikte sabah olayı gerçekleştirdik. Buzağılarımıza sütleriniz emzirdik. Sağlıkları yerinde. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz. Biz çok büyük bir Kurban Bayramı sürprizi oldu. Küçük bir işletme olarak 8 hayvanımız var. Kendi çapımızda geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu olay ile çok mutlu olduk. Bir anda hayvan sayımız beş arttı” dedi.

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