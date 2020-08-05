Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, Başkan Atabay’ı ziyaret etti

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve Didim Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş’da yer aldı. Ziyarette gündeme dair konular konuşulurken, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ziyaretleri için Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na teşekkür etti.

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