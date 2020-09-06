İncir hırsızları kamerada

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bahçede, sergide kurutulan incirler, 2 kişi tarafından çuvallara doldurularak, çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Germencik'te bahçedeki sergide kurutulmaya bırakılan incirler, 26 Ağustos'ta çalındı. Çevredeki jeotermal enerji firmasının güvenlik kamerasınca hırsızlık anı, anbean kaydedildi. Görüntülerde, bahçedeki sergide kurumaya bırakılan incirlerin, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 2 çuvala doldurularak, çalınma anı yer aldı. Sabah hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum, jandarmaya bildirildi. Jandarma, hırsızların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2020-09-06 10:11:54



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