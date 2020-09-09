Yaylapınar Mahallesi yayla yolunda sathi kaplama çalışması yapıldı

Aydınlı vatandaşların modern ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlaması amacıyla il genelinde yol çalışmalarına devam Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Yaylapınar Mahallesi yayla yolunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol çalışmalarını plan ve program dahilinde aralıksız sürdürüyor. Kırsal mahalleleri ve yayla yollarını asfalt ile buluşturan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, YaylapınarBeydağ bağlantı yolu olarak bilinen 8 kilometre uzunluğundaki yayla yolunda sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirerek bölgede yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yol genişletme ve onarım çalışması ile başlayan çalışmalar, temel malzemenin çekilmesi ile devam etti. Çalışmaların son bölümünde ise asfalt sathi kaplama yapıldı.

Yaylapınar Mahallesi sakinlerinden olan ve çiftçilikle uğraşan 53 yaşındaki Eşref Fidan, "Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalar aşama aşama gerçekleşti ve çalışmanın sonuna gelindi. Çok memnunuz. Özlem Başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yaylapınar mahallemize 20 yıldır verilmeyen hizmeti Özlem Çerçioğlu 6 yılda fazlasıyla verdi. Bunu kimse inkar edemez" diye konuştu.

Yaylapınar Mahallesi'nde oturan 61 yaşındaki Muammer Fidan isimli vatandaş ise, "Büyükşehir Belediyesi yola başlandığında herhangi bir kaza bela olmasın diye ben bu yolda kurban kestim. Bu yapılan büyük bir hizmet. Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Bir kere değil bin kere Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Muhtar Yıldırım, “Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum”

Yaylapınar Mahallesi'nin Özlem Çerçioğlu'nun destekleri sayesinde Aydın Büyükeşhir Belediyesi'nden büyük hizmetler aldığını söyleyen mahalle muhtarı Hakan Yıldırım, "Ben mahalle muhtarı olarak Yaylapınar Mahallesi'nde yapılan tüm çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce 4.8 km uzunluğunda olan YaylapınarKavacık yolumuz yapılmıştı. Şimdi de genellikle kestane zamanı ve sebze zamanında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı 8 kilometrelik yayla yolumuz yapıldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



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