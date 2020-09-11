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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyah İnciler transferi kapattı

İHA

Siyah İnciler transferi kapattı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor’da atılan son imzalarla birlikte transfer dönemi kapatıldı. Yıldırım Demirören tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde 4 futbolcu siyahbeyaz renklere bağlandı.
Bugün saat 12.00’de Yıldırım Demirören Spor Tesislerinde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Soner Yelkovan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplu imza töreninde geçtiğimiz sezonun gol kralı Muratcan Bölükbaşı ile bir yıllığına olmak üzere Batuhan Kayıkçı ile 2 yıl, Ufukcan Engin ile 2 yıl ve Selçuk Hakalmaz ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Yelkovan iddialı konuştu
Sezonun sıkıntılı sürecin ardından kapandığını ifade eden Başkan Soner Yelkovan, “Geçen yıldan görüştüğümüz arkadaşlarla yeniden masaya oturduk. Birkaç yerde açığımız vardı. Bu eksikleirmizi tamamladık. Bundan sonra hedefimiz takımımızın hak ettiği üst lige çıkarmaktır. Başkanımızın ve taraftarımızın desteğine sonsuz şekilde inanıyoruz. İnşallah bu sene başaracağız” dedi. Bugün 4 transfer yaptıklarını ve transfer dönemini kapattıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Yelkovan, Fethiyespor maçına odaklandıklarını ifade etti.
Başkan Özcan’dan taraftara destek çağrısı
İmza törenine katılan Başkan Özcan, hem idari, hem teknik, hem de futbolcu anlamında ideal bir kadro kurduklarını ifade ederek, “İzlediğim her idmanın da maç havasında geçtiğini görüyorum. Bu güzel ekibin kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kadro azimle, grubumuzun da avantajı ile şehrimizin de desteği ile inşallah Play Off’a bile kalmadan şampiyonluk yaşayacaktır.

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