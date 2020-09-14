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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

İHA

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın’da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 şüpheli hakında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.
Aydın’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 07 Eylül13 Eylül 2020 tarihleri arasında, toplam 60 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 64 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 7 şüpheli tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda 28 Kenevir Bitkisi, 524,45 gram Esrar, 664,79 gram Metamfetamin, 175 gram Kubar Esrar, 1,76 gram Sentetik Kannabinoid, 0,23 gram Eroin ele geçirildi.

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