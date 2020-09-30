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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denetimlerde bu sefer ceza yerine ödül verildi

İHA

Denetimlerde bu sefer ceza yerine ödül verildi

Aydın’ın Söke ilçesinde Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan işyeri denetimlerinde hususlara harfiyen riayet eden işletmeler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek öncülüğünde ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Söke ilçesinde Kovid19 denetimleri kapsamında ilçede bulunan esnaflar da denetlendi. Yapılan denetimler kapsamında Kaymakam Soner Zeybek, katıldığı denetimler sırasında genelge kapsamında işletmeler için belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını tespit ettiği işyerlerini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, yapmış olduğumuz denetimler sırasında genel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasına tüm işyerlerinde titizlikle uyulduğunu görmekten memnun kaldıklarını belirterek “İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz denetimlerimiz sırasında Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim rehberi doğrultusunda hazırlanan denetim formlarındaki hususlara riayet ettiğini belirlemiş olduğumuz alışveriş merkezi içinde hizmet vermekte bir giyim mağazası ile ile İstasyon Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan erkek kuaförü işletmecilerine, esnaflarımıza ve bu işyerlerinin müşterilerine teşekkür ediyorum. İlçemiz genelinde yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin duyarlılığı nedeniyle tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları maske, hijyen ve mesafede göstermiş oldukları duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Denetim faaliyetlerinde görevli olan tüm denetim personeline de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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