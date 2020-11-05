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ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk 41 yaşındaki kanser hastası kadına hipertermik kemoterapi operasyonu yapıldı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bir ilk yaşandı. ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve Genel Cerrahi Uzmanı olan doktorlar tarafından 41 yaşındaki kadın bir hastaya Aydın bölgesinde ilk kez kamuoyunda sıcak kemoterapi olarak bilinen "Hipertermik Kemoterapi (Hipek)" operasyonu yapıldı.

ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk 41 yaşındaki kanser hastası kadına hipertermik kemoterapi operasyonu yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk yaşandı. ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve Genel Cerrahi Uzmanı olan doktorlar tarafından 41 yaşındaki kadın bir hastaya Aydın bölgesinde ilk kez kamuoyunda sıcak kemoterapi olarak bilinen “Hipertermik Kemoterapi (Hipek)” operasyonu yapıldı.
Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Mediha Bilir, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Daha önce 3 ameliyat geçiren ve karnından yaklaşık 5 kiloluk kitle alınan Bilir, hastalığının tekrar etmesi üzerine çareyi ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde buldu. Kanser hastası Bilir, tedavi olmak üzere Aydın ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne başvurdu. Aynı zamanda ADÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri de olan Genel Cerrahi Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Doç. Dr. Mahir Kırnap tarafından muayene edilen Mediha Bilir’in, yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından siteoredüktif cerrahi yöntemiyle hipertermik kemoterapi uygulanarak kalın bağırsağından kanser ameliyatı olmasına karar verildi. Aydın’da ilk kez uygulanan ileri evre tedavi yöntemi ile yaklaşık 5 saat süren ameliyata Genel Cerrahi Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve Doç. Dr. Mahir Kırnap’ın yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde görevli Prof. Dr. Hasan Yüksel de katıldı. Başarıyla geçen ameliyatın ardından kanser hücreleri tamamen temizlenen kadın hasta Mediha Bilir, önce yoğun bakımda, ardından da normal servise alınırken, sağlığına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı.

“Doktorlar hayatımı kurtardı”
Daha önce kızının 3 kez ameliyat olduğunu belirten anne Nuray Bilir, “İlk ameliyatında kızımın içinden 5 kilo kitle çıkarttılar. 12 gün sonra da ikinci ameliyatını oldu o zaman da 2,5 kilo kitle çıkarttılar. Kemoterapi aldı. 4 yıl sonra bu geldi başımıza ve dördüncü ameliyatımızı olduk. İçine sıcak kemoterapi verdiler. Allah'ıma şükür kızımı bize kavuşturdular. Tüm doktorlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittiğini ifade eden 41 yaşındaki kanser hastası Mediha Bilir ise “İplik fabrikasında çalışıyordum, karın ağrısı ile doktora gittim daha sonra bu hale geldim. Karın ağrısından kitle çıktı ve 3 kez ameliyat oldum. Hastalığımın tekrar başlaması sonrasında ADÜ’ye gelerek 4. ameliyatımı geçirdim. Bu ameliyatım da bitti ve doktorlar hayatımı değiştirdi. Beni kurtardılar. Şu an çok iyiyim ve daha da iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

“Aydın’da ilk uygulanan tedavi yöntemi”
İleri evre tedavi yönteminin Aydın'da ilk kez kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, “Daha önce başka bir merkezde kalın bağırsak kanserinden ameliyat olan hastanın takiplerinde hastalığının tekrar edip, karın zarına ve yumurtalıklarına yayıldığı tespit edildi. Bunun üzerine onkoloji bölümü ile gereken tetkik ve görüşmeler yapıldıktan sonra sitoredüktif cerrahi ve hipektermik yapılmasına karar verildi. Burada yaptığımız definitif bir cerrahidir. Bu cerrahi işlemde genellikle gözle gördüğümüz bütün majör tümörlerin temizlenmesi işlemini yapmaktayız. Bu işlem oldukça uzun süren ve kapsamlı bir cerrahidir. Artık son döneme gelmiş hastalarda yaptığımız bir işlemdir ve hastanın hem yaşam kalitesini hem de yaşam süresini uzatan bir cerrahi işlem yapmaktayız. Bu işleme ek olarak hipertermik kemoterapi işlemini de uyguladık. Bu işlemde de ameliyat bittikten sonra aynı anda ameliyat masasında yaklaşık 43 derecelik uygun kemoterapik ajan verilip hastanın karnı yaklaşık 45 ile 60 dakika arasında bu kemoterapik ajanla yıkamaktayız ve gözle görünmeyen mikroskobik tümör hücrelerini de o esnada tamamen yok etmekteyiz. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından hasta yoğun bakıma kaldırıldı. Ameliyat sonrası 3'üncü günde olan hasta sorunsuz olup taburcusu planlanmaktadır. Bu şekildeki hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini artırmak için Onkoloji ve diğer bölümler ile koordineli çalışarak bu ameliyatlarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Uzun bir yaşam umut ettik”
Yapılan siteoredüktif cerrahi ile hastaya umut verdiklerinin altını çizen Doç. Dr. Mahir Kırnap ise “41 yaşındaki bayan hastamız ileri evre kalın bağırsak kanseriydi ve uyguladığımız cerrahi ve siteoredüktif kemoterapi ile hastamıza umut sağladık. Kalın bağırsak ve yumurtalık kanseri hastalarına uygulanan ve ömürlerini uzatacak ileri bir evre tedavi yöntemidir. Aynı zamanda bu ilimizde ilk kez uygulanan bir tedavidir. Daha önce bu hastalarımız Ankara, İstanbul gibi illerimize gidiyordu. Bu tedaviyi ilimizde de uygulayarak merkezimizde ilk tedaviye başladık. Şu anda hastamızın gayet iyi, ağızdan beslenmeye başladı. Kalın bağırsaklarının kanserli bölgelerini, yumurtalığını ve rahmini aldık. Karın içerisindeki yağ dokularını temizleyerek hastamızı kanser hastalığından temizledikten sonra hastaya uyguladığımız hipek tedavisi ile hastamızı bu hastalıktan kurtardık ve hastamıza uzun bir yaşam umut ettik” dedi.

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