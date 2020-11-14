Aydın filede Galatasaray sınavında

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 24 puanla 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın ikinci yarıya Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında başlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Misli.com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Aydın temsilcisi, sezonun ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği Galatasaray'ı deplasmanda da yenmeyi hedefliyor. Ligde 6'ncı sırada yer alan Galatasaray'ın 25 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2020-11-14 11:12:22



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