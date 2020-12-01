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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı

İHA

Dilek Yarımadası Milli Parkı salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci sonrası ziyaretçi akınına uğradı. Milli Park’a hazirankasım aylarında 410 bin araç ile 1 milyon 280 bin kişi giriş yaptı.
Kuşadası’nda mavi ve yeşilin her tonunun bir arada görülebildiği Güzelcamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayan ve 'normalleşme dönemi' olarak adlandırılan süreçte ziyaretçilere tekrar açıldı. Doğası ve koylarıyla ünlü tabiat harikası park, tatil için Kuşadası’na gelenlerin gözdesi oldu. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip milli parkı 6 aylık dönemde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre 410 bin araç ile 1 milyon 280 bin kişi ziyaret etti.
804 çeşit bitki türünün bulunduğu Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, toplam 27 bin 600 hektarlık alana kurulu. Ayrıca 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün de yaşadığı park, yıl boyunca yılkı atı, alageyik, yabani sığır ve yaban domuzu gibi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Milli parkı ziyaret etmeye gelenler sadece burada yetişen ve Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı listesi'nde de yer alan tüylü çan çiçeğini görme fırsatı da yakalayabiliyor.
Uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü belirten Birsen Ersoy (58), "Ağır bir hastalık geçiriyorum. Milli parka her geldiğimde moralim yükseliyor. Burada vakit geçirmek sağlığıma iyi geliyor. Bu nedenle düzenli olarak ailemle tabiat harikası olan bu parkı ziyaret ediyorum" dedi.
Dilek Yarımadası Milli Parkı’na haziran ayından bu yana ailece düzenli olarak geldiklerini belirten emekli Şenol Şeflek (54) ise “Burayı tercih etmemizin en önemli nedeni havasının çok temiz olması. Doğa ile iç içe olurken, eğer sıcaklık uygunsa denize de girebiliyoruz. Çok geniş bir dinlenme alanına sahip olduğu için pandemi kurallarına uyarak vakit geçirebiliyoruz. Kuşadası’nı ziyaret eden herkese Milli Park’a gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın korona virüs salgını nedeniyle 2 ay kapalı kaldığını hatırlatan Milli Park Müdürü Koray Aşık da “Kapalı kaldığımız süreçte parkımızı korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenledik. Çünkü bizim için öncelik buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliği oldu. Geçen yıl 1 milyon 500 bin kişiyi ağırladık. Şu ana kadar da 1 milyon 280 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Yıl sonuna kadar 1 milyon 500 bin misafiri hedefliyoruz. Görevli personelimizle milli parka gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesi için çalışıyoruz" dedi.

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