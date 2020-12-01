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Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrı sayısı 2 kat arttı Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi günde 3 bin 500 çağrıyı cevaplıyor "Karantinadayım evden çıkamıyorum, baca temizliğim için yardımcı olun" "Evde çok sıkılıyorum, lütfen benimle konuşur musunuz?"

İHA

Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde çağrı sayısı 2 kat arttı Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi günde 3 bin 500 çağrıyı cevaplıyor "Karantinadayım evden çıkamıyorum, baca temizliğim için yardımcı olun" "Evde çok sıkılıyorum, lütfen benimle konuşur musunuz?"

Korona virüs salgınının artış göstermesi ile birlikte 112 Komuta Kontrol Merkezleri’nin çağrı sayısında yüzde 100'e yakın oranda artış olduğu, çağrıların büyük bir kısmının da yine gereksiz aramalar olduğu belirtildi. Evde tek başına karantinaya girip sıkıldığı için muhabbet etmek isteyen yaşlılardan, evinin bacasının temizliği için 112'yi arayana kadar günde 3 bin 500’e yakın çağrıya cevap veren Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, gereksiz çağrılar nedeniyle acil durumdaki hastalara hizmetin gecikmesinden dert yanıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 13 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs, sağlık personellerinin iş yükünü ikiye katladı. Aydın 112 Komut Kontrol Merkezi en yoğun günlerini yaşıyor. Yaz nüfusu 1,52 milyon olan kışın ise 1 milyon 112 bin kişinin yaşadığı Aydın'da 8 bin 116 kilometrekare alanda biri motorize 66 ambulansla acil servis hizmeti veren Aydın 112 ekiplerinin en büyük sıkıntısı gereksiz aramalar. Pandemi sürecinde yoğunluğun daha da arttığını belirten Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Başak Durmuş Öztürk, "Normalde 2 bine yakın çağrı alıyorduk. Şu anda bu çağrı sayısı 3 bin 500 civarına yükseldi. Bu çağrıların birçoğu da danışma oluyor. Aslında korona virüslü vakalarımız için bir Covid Destek Birimi (COVDET) hattımız var. Bu hat, sadece korona virüslü vatandaşlarımıza destek veriyor. Numarası da 0256 252 20 02. Karantinadaki vatandaşlarımız bu numaradan rahatsızlıkları ile ilgili her türlü bilgiyi alabilirler" diye konuştu.

“Bir günde 9 kez arayıp 47 dakika meşgul etti”
112 Komuta Kontrol Merkezi’nin gereksiz çağrılarla meşgul edildiğin aktaran Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, “Çağrı ve vaka sayılarımız içerisinde bulunduğumuz dönemde iki kat arttı. Konuşma sürelerimiz de 2 hatta yer yer 3 katına çıkıyor. Bir vatandaşımız 112 Acil Servis hattımızı gün içerisinde tam 9 kere arayarak 47 dakika hattımızı gereksiz yere meşgul ettiği oldu. Bu gereksiz meşguliyetler ve konuşma sürelerinin uzaması nedeniyle de diğer vakalara ulaşmak için bir çağrıcı sayımızı arttırıyoruz ve çalışanlar inanılmaz performanslar gösteriyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız gereksiz yere 112 hatlarını meşgul etmeyin. Korona virüs hastalarımız da bilgi almak için COVDET birimimize başvurabilirler. Eğer durumları çok acil ise ancak o zaman 112 Acil Servis hattından destek istesinler” dedi.

"Evde çok sıkılıyorum, lütfen benimle sohbet eder misiniz?"
Pandemi döneminde 112’nin konusu olmayan çeşitli istek ve taleplerin kendilerini şaşırttığını ifade eden Dr. Özaslantaş, “İlk dönemlerinde çok ilginç talepler oldu. Evde sıkılandan, bacasını temizlettirmek isteyene, portakal suyundan tüp ihtiyacına kadar birçok kişi 112'yi arıyor. Hatta bir amcamız da 'sadece sohbet etmek için aradım, lütfen benimle sohbet eder misiniz? Yalnız kalıyorum' diye aradı. İleri yaştaki vatandaşlarımıza bu hattın acil hizmet verdiğini ve gereksiz yere hattı meşgul ettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kimsenin hatırını kırmadan kendilerini ikna ederek çağrıyı sonlandırmaya çalışıyoruz. 'Korona virüs testim pozitif çıktı evde karantina altındayım. Baca temizliğimin yapılması gerekiyor. Bu konuda bana yardımcı olun' diyerek arayanlar da var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Karantina ihlallerine karşı uyardı
Karantinadaki vatandaşların kural ihlallerinin de 112 Acil Servis’in iş yoğunluğunu gereksiz yere arttırdığını sözlerine ekleyen Başhekim Özaslantaş şunları söyledi:
"Karantina ihlallerine de dikkat ederek bulaş riskine karşı evde kalmamız gerekiyor. Polis ve jandarmanın yaptığı uygulamalarda karantina ihlali yapan vatandaşları Işıklı Mahallesi'ndeki KYK yurduna ambulanslarla taşıyoruz. Bu nedenle karantina ihlallerine müdahale ederken, ambulanslarımız asıl görevleri olan acil vakalara da çıkamıyor. Zaten bu durumlar bulaşıcı olduğu için büyük bir risk taşıyor, bir de 112'yi kullanarak ambulanslarla taşınıyorlar. Lütfen karantina ihlali yapmayalım, herkes gününü evde doldursun."

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