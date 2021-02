Aydem Enerji, 11 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası kazandı

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, yine bir ilke imza attı: 11 grup şirketiyle Great Place To Work Sertifikası almaya hak kazanan ilk firma oldu.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilki gerçekleştirdi. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Aydem Enerji, Türkiye’de 11 grup şirketiyle Great Place to Work Sertifikası almayı başaran ilk firma oldu.

Bu kapsamda, Aydem Enerji çatı şirketi Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Perakende, Gediz Perakende, Aydem Yenilenebilir Enerji, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Extranet, Parla, Tümaş Yatağan ve Yeni Filo, çalışanlarının değerlendirmeleriyle iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında çok değerli bir başarıya imza attı.

“11 grup şirketimizin sertifikalandırılması gurur kaynağı”

Çalışanların şirketini, şeffaflık, takım ruhu ve güven kültürüne dayalı “harika bir iş yeri” ortamı olarak görmesinin gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, Great Place to Work Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak, ilk ve tek seferde 11 grup şirketiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Küpeli sözlerine şöyle devam etti: “Şirketini sahiplenen, sorumluluk duygusuyla hareket eden, güven kültürünü benimsemiş, başarımızın arkasındaki gerçek kahramanlar olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021’de de insan kaynağımızı yüzde 10 büyüterek çalışanlarımız için mutlu bir iş yeri sağlamaya ve onlardan aldığımız güçle daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”

Başarı, çalışan odaklı anlayışla geldi

Pandemi döneminde temel yaklaşımları olan insan odaklı anlayıştan ödün vermediklerini söyleyen Küpeli, hem şirketlerinin insan kaynağını korumak hem de bölgedeki tüketicilere ve kamuya sundukları hizmeti kesintisiz sürdürmek için hızla sürece adapte olduklarını kaydetti. Küpeli “Pandemi sürecinin her etabında çalışma arkadaşlarımızın yanında olduk. Onları dinledik; süreçlerimizi çevik bir anlayışla yeniden tasarladık. Gelişim projelerine ara vermedik; Aydem Akademi’nin eöğrenme modülünü hayata geçirdik. Bugün Aydem Enerji, nitelikli insan kaynağının güçlü vizyon ve teknolojik altyapı ile buluştuğu bir kurum” dedi.

2019’da başlayan kültür dönüşümü meyvesini verdi

Aydem Enerji ve grup şirketlerindeki kültürel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, çalışanların performanslarını artıracak, onlarla daha fazla etkileşim kurabilecek, isteklerini daha iyi değerlendirecek bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirtti. İslamoğlu, başarı ödülleri, performans yönetimi, sürekli gelişimi teşvik eden “Aydem Akademi”, çalışanların pandemi döneminde motivasyonunu artırmak üzere oluşturulan ve kalıcı hale gelen “Aydem Sosyal” etkinlikleri, sinerji toplantıları, aylık çalışan memnuniyet anketleri ile çalışanlara sürekli dokunduklarını, beklentilerini karşılamaya odaklandıklarını ifade etti.

Aydemlilerin yaptığı her işin, attığı her adımın odağında insan var

“Hayata dokunan”, “duyarlı” ve “dinamik” kavramlarının çerçevelediği kurumsal değerlerinin rehberliğinde faaliyet gösteren Aydem Enerji’nin 11 bin çalışanı bulunduğunu belirten Fatih İslamoğlu, “Aydem Enerji Ailesi, sadece ticari başarıyla yetinen bir aile değil. Çalışma arkadaşlarımız, şirketlerimizin gerçekleştirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesinde ve destek çalışmasında gönüllü görev alıyor. Aydemlilerin yaptığı her işin, attığı her adımın odağında insan var” diye konuştu.

