Aydın'da vaka sayıları her geçen gün artıyor

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Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat5 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayılarında artış gözlemlendi.



İllere göre haftalık Covid19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olurken Aydın'da da 49,42'ye yükseldi. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana Aydın'da 100 bin kişide sayılar, 814 Şubat arasında 35,21, 1521 Şubat arasında 37,71, 2026 Şubat arasında 42,24 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan vaka sayıları vatandaşlar arasında endişe oluşturdu.



Sağlık Bakanı Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.





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