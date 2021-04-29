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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’da yatırımlar hız kesmiyor

İHA

Koçarlı’da yatırımlar hız kesmiyor

Koçarlı İlçe Jandarma Binası için 17 Şubat’ta yapılan ihaleyi alan müteahhit firmaya Koçarlı Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan noktada ilk kazma vuruldu.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişimleri sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun destekleriyle ilçeye kazandırılacak olan 3 milyon 500 bin lira bedelli yeni jandarma binasının temel atma işlemine başlandı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Büyükdere Mahallesi’nde Adnan Menderes Kent Ormanı girişinde Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ilçeye kazandırılacak olan yeni ilçe jandarma binasının temel kazma çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle Şubat ayı sonunda Koçarlı Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan alandaki çalışmaları inceleyen Başkan Kaplan, müteahhit firma yetkililerinden de bilgi aldı. Yıl sonuna doğru yapımı tamamlanması planlanan ilçe jandarma binasının 2022 yılı başında hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Başkan Kaplan, ilçedeki kamu yatırımlarının pandemi koşullarına rağmen hız kesmeden hayata geçmeye devam edeceğini söyledi.

Halihazırda Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet vermeye devam eden jandarmanın, 2022 yılı itibariyle çağın koşullarına uygun olarak yeni yapılacak olan iki katlı modern binaya taşıyacağını belirten Başkan Kaplan, “Yeni jandarma binamız belediyemizin tahsis ettiği alandaki bin 84 metrekareye modern bir donatı olarak konuşlanacak. Halkımızın can ve mal güvenliğine hizmet etmek için çalışan Emniyet Amirliğimizin taşınacağı yeni binamızla İlçe Jandarma binamızın eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor. AK Belediyecilik hizmetleri ile birlikte AK Parti Hükümeti’nin gücünün birleşmesi Koçarlı’mızın senelerdir almadığı kamu yatırımlarını alması noktasında önümüzü açtı. İnşallah yeni hastane binamız ile KYK Yurdu binamız için de en kısa zamanda yer tahsisi sürecini tamamlayarak düğmeye basacağız” ifadelerini kullandı.


Koçarlı’ya daha fazla yatırım kazandırmak geçtiğimiz süreçte Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduklarını hatırlatan Başkan Kaplan, “Ankara’da AK Parti Aydın Milletvekillerimizin eşliğinde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili ziyaret ettiğimiz bakanlıklarımızdan da gerekli sözleri aldık. Bu dönem Koçarlı’mızın gerek belediyemiz eliyle gerekse AK Parti Hükümeti’nden aldığı yatırım ve destekler sayesinde çehresini değiştireceğiz. Adeta bir şantiye alanına dönüşen ilçemizdeki yatırımların bir kısmı 2022’de tamamlanmış olacak. İlçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçmesi için verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy’a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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