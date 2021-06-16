Başkan Atabay’a saldıran 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Aydının Didim ilçesinde CHP’li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a ve avukatına yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve avukatına saldıran 6 şüpheli emniyet tarafından yakalanarak göz altına alınmıştı. Şüphelilerinden A.O emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göz altında bulunan 6 şüpheli ise sabah saatlerinde Didim adliyesine çıkartılmıştı. Şüphelilerden A.S, ve B.D ile hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konulan F.Ö savcılıkça serbest bırakıldı. Göz altındaki diğer 3 şüpheli savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda A.O’nun oğlu I. O. (20) ile A.O’nun kardeşi M. O. (56) ve Y. C. Ö. (20) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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