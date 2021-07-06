Ayağını silaj makinesine kaptırdı

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Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında silaj makinesine ayağını kaptıran 42 yaşındaki Eyüp S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Eyüp S. tarlada çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle silaj makinesine sağ bacağını kaptırdı. Can havliyle bağıran adamın yardımına çevredekiler koştu. Saniyeler içerisinde makineden kurtarılan Eyüp S.'ye olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Talihsiz adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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