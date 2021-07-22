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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda Kurban Bayramı Sevinci İkiye Katlandı

İHA

Kuşadası’nda Kurban Bayramı Sevinci İkiye Katlandı

Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yenilenerek cazibe merkezi haline gelen Balıkçılar Meydanı, Kurban Bayramı’nda muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı’nın da izlediği konserde Gencer Savaş Bandosu, çaldığı birbirinden hareketli şarkılarla Kuşadalıların bayram sevincini ikiye katladı.
Türkiye’de turizmin ilk doğduğu ye olarak bilinen Kuşadası’nda, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte kültür ve sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Balıkçılar Meydanı, Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde Türkiye’nin sevilen gruplarından Gencer Savaş Bandosu’nu ağırladı. Renkli görüntülere sahne olan konserde Gencer Savaş Bandosu çaldığı oyun havalarıyla Kuşadalılara muhteşem bir gece yaşattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan konserde vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, esnaf da para kazanma imkanı buldu. Gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına gruba çiçek vererek teşekkür etti.
Pandemi nedeniyle kentte ara verilen açık hava kültürsanat etkinliklerinin yaz boyunca devam edeceğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, “Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel’in selamlarını getirdim. Başkanımız tüm Kuşadalıların Kurban Bayramını en içten dilekleriyle kutluyor. Korona virüs salgını sürecinde birçok müzisyen konserlerine ara vermek zorunda kaldı. Her zaman sanatın ve sanatçılarımızın yanında olacağız. Kuşadası sanatçı dostu bir kent. Umarım Kuşadası gecelerini bundan sonra hep böyle hareketli, neşeli ve mutlu yaşarız. Güzel kentimizde müzik sesleri hiçbir zaman susmaz” diye konuştu.

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