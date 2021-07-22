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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört mevsim huzurun adresi Belenova Sosyal Tesisleri

İHA

Dört mevsim huzurun adresi Belenova Sosyal Tesisleri

Aydın’ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Gedik mevkiinde bulunan Belenova Sosyal Tesisleri, muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçiler tarafından Aydın’ın Uludağ’ı olarak adlandırılan tesislerin çam ormanı içerisinde huzurlu yaşamın da adresi olacağını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Bu güzellikleri herkesin yaşamasını, çam kokulu bol oksijenli, temiz havada nefes almalarını tavsiye ediyorum. Kuyucak Belenova Sosyal Tesisleri’mize herkesi bekliyoruz” dedi.
Kuyucak Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis ettiği çam ormanları ve gölün de bulunduğu 150 dönüm arazi üzerine kurulan Belenova Sosyal Tesisleri, yılın dört mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. Bin 200 ile bin 400 rakım arasında değişen ormanlık alanda bulunan tesiste her türlü sosyal aktivite yapılabiliyor. Doğal güzellikleri ve belediye tarafından işletilen tesisin sunduğu hizmetlerden faydalanan ziyaretçiler de duydukları memnuniyetle herkesi bu tesise davet ediyor. Havadan da drone kamerası ile görüntülenen tesis ve çevresi, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.
“Burası da Aydın'ın Uludağ’ı”
Çok sayıda ziyaretçinin de uğrak yeri haline gelen Belenova Sosyal Tesisleri, ilk kez gelenlerde büyük etki yapıyor. “Bizler ‘Bursa'nın Uludağ'ı var’ biliyorduk. Ama burası da Aydın'ın Uludağ’ıymış” diyen İstanbul’dan gelen ziyaretçilerden Elif Deniz; “Buraya İstanbul'dan geliyorum. 10 yıl önce üniversiteyi burada okumuştum. Tekrar gelmek nasip oldu. Ama 10 yıl önce burası ve böyle imkanları yoktu. Gezip gördüğümüzde gerçekten de buranın Aydın’ın Uludağ’ı olduğunu gördüm. Pandemi sürecinde çocuklarımızla çok sıkılmıştık. Temiz havası, şahane manzarası, gölü, çam ormanları, kuş sesleri, muhteşem doğası, oyun alanları, sosyal tesisleri, hizmeti ve ortamı ile her şeyden çok memnun kaldık. Çocuklarımız burada çok eğlendi. Kendisini tanımıyorum ama bu eseri buraya kazandıran Kuyucak Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Kendisine bu muhteşem eseri halkla buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’yi de buraya davet ediyorum. Gelsinler, görsünler ve bu muhteşem ortamı yaşasınlar” dedi.
“Sosyal imkanları ile dört dörtlük bir yer”
Aydın’dan gelen misafirler; “Burada her türlü imkan var ve çok uygun fiyatlarla sunuluyor. Etimizi yanımızda getirip kendimiz pişirip yiyoruz. Kömür ve çay gibi birçok imkan var. Herkesin rahat edebileceği, spor yapabileceği, dinlenebileceği, gezebileceği, kahvaltı yapabileceği ve ailecek dinlenebileceği her türlü imkan var. Herkese tavsiye ederiz” dedi.
“Dört mevsim huzurun ve muhteşem manzaranın adresi”
Dört mevsim huzurun ve muhteşem manzaranın adresi olan Kuyucak Belenova Sosyal Tesislerinin 2019 yılında bölgeye kazandırıldığını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “Bu tesisler belediyemiz tarafından yapıldı. Şu anda bulunduğumuz alan 15 hektarlık yani 150 dönümlük bir orman alanı. Biz burada ormanı ve ağaçlara hiç dokunmadan, mevcut orman florasını değerlendirmek suretiyle bu tesislerimizi boş alanlara oturttuk. Kuyucak başta olmak üzere çevre ilçelerde ve Aydınlı halkımızın yaz ve kış aylarında orman havasını yaşayabilecekleri sosyal tesisler bugüne kadar yoktu. Biz 2018 yılında bunu planladık. Orman Bakanlığı’mızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Gedik gölgesi dediğimiz Belenova Sosyal Tesisleri’ni bu bölgede yapmaya karar verdik. Projemizi yaptık ve bu alanın Orman Bakanlığı’ndan belediyemize tahsisini sağladık. Bu tesislerin yapımına 2019 yılı aralık aylarında başladık ve 2020 yılında da inşaatını bitirerek tesisimizi arkalık ayında hizmete açtık. Burada gördüğünüz gibi lokantasıyla, kafeteryasıyla, çocuk oyun parkıyla, tenis kortu, voleybol, basketbol sahası ile sosyal donatıları ile beraber halkımızın ailesi ile birlikte huzur içerisinde rahat bir ortamda dinlenebileceği, vakit geçirebileceği ve her türlü sosyal aktivitesini yerine getirebilecek bir alan oluşturmayı planlamıştık ve bunu da başardık. Burası bin 400 rakımlara yaklaşan bir yükseklikte. Menderes Ovasının bulunduğu yerleşim alanlarında sıcaklık ile buradaki sıcaklık arasında 10 derece fark vardır" dedi.
“Vatandaşlarımıza huzur vadediyoruz”
Belenova Sosyal Tesislerine gelen ziyaretçilere huzur vaat ettiklerini ifade eden Başkan Ertürk, “Bizim vatandaşlarımıza buradaki sumak istediğimiz en önemli şeylerden birisi huzur. Biz vatandaşlarımıza burada huzur vadediyoruz. Hakikaten endemik bitkileri ile, florası ile burası insana huzur veren bir yapıya sahip. Yani buraya geldiğinizde çam ormanının kokusunu dahi hissedebiliyorsunuz. Burası Belenova, Sarıcaova, Musakolu, Yeşildere, Ovacık mahallelerimizin tam ortasında ve ÖdemişİzmirAydın karayolu üzerinde yer alıyor. İl dışından olduğu kadar yakın mahallelerimizden de çok sayıda ziyaretçimiz geliyor. Zengin doğal örtüsü ile hem mahalle sakinlerimiz hem de ziyaretçilerimiz hayatlarından memnun. Buraya gelen misafirlerimiz bu yerleşim alanlarındaki insanlarımızı da tanıma fırsatı yakalayabilir ve o köylerimizi ziyaret edebilirler. Yürüyüşler yapabilirler. Bisiklet turları yapabilirler. Bu mahallelerimizdeki sulak arazilerde yetişen bol çeşitli sebze ve meyvelerden, Kestane ve Kirazlardan tadabilirler. Çok verimli bir bölge olan bu alanda yaşayan vatandaşlarımıza da her alanda destek olmaya, ürünlerine de değer katmaya çalışıyoruz” diyerek herkesi Belenova Sosyal Tesisleri'ne davet etti.
Mevsimine göre açan gelincik gibi birçok endemik çiçeğin yanı sıra yayla iklimi nedeniyle yeni yeni çiçeklerini açan lavantaların bulunduğu alanlar ise fotoğraf tutkunlarını tesislere çekiyor. Kanarya ve bülbüller ise muhteşem melodileri ile ziyaretçilere gün boyu konser vermeye devam ediyor.

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