Köşk Belediyesi yangın denetimlerine devam ediyor Yangın riski oluşturan çöpler toplanıyor

Aydın genelinde olduğu gibi Köşk ilçesinde de teyakkuza geçildi. Bölgede yangın denetimlerini sıklaştırılırken belediye ekipleri ormanlık alanları kontrol ederek yangını riski oluşturan çöpleri topladı.

Ülke genelinde artan orman yangınları nedeniyle teyakkuza geçen Köşk Belediyesi, Köşk’e bağlı mahallelerdeki ormanlık ve zeytinlik alanlarında gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra ormanlık alanlardaki tüm atıklar ekipler tarafından özenle toplanıyor.

Köşk’te cam şişeler toplanıyor

Ülkemiz devam eden orman yangını seferberliği ile mücadele devam ederken, Köşk’teki ormanlık ve zeytinlik alanlarındaki cam şişeler yüksek hava sıcaklığıyla yangın çıkma ihtimaline karşın toplanıyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde belediye temizlik görevlileri ve zabıta ekipleri yangın tehlikesine karşın ormanlık ve zeytin bahçelerinde ellerinde poşetlerle cam şişe ve parçalarını toplamak için seferber oldu. Belediye ekipleri yangın çıkarma tehlikesi bulunan cam ve atıkları dahil bu tür atıkların yerlere atılmaması, bu konuda hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Belediyenin uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye ekipleri, güvenlik güçleri ve halk ile iş birliği içerisinde koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; Antalya, Muğla, Karacasu ve Bozdoğan’da yaşanan yangınlar nedeniyle büyük üzüntü ve endişe duyduklarını dile getirerek ilçede olası yangınların önüne geçebilmek için yapılan denetimlerin önemli olduğunu ve devam ettirileceğinin altını çizerek, tüm Köşk halkını duyarlı ve hazır olmaya davet etti.

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