Aydınlı voleybolculardan Çerçioğlu'na ziyaret



Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliği yaptığı Balkan Kupası'nı kazandıktan sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Takım sporlarında Aydın'a tarihinde ilk kez uluslararası bir kupa kazandıran Aydın'ın Sultanları, kupayı Başkan Çerçioğlu'na takdim etti. Mavi-beyazlı oyuncular ve teknik heyet, Özlem Çerçioğlu'na her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Voleybol takımını Aydınlı genç kızlara örnek olmak, onlara yol gösterebilmek için oluşturduklarının altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, "Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Aydın'a yeni başarılar kazandıracağına emin olduğumuz takımımıza ve maçlarda onları yalnız bırakmayan Aydınlılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CEV Challenge Kupası'nda 32'li finallerde Norveç'ten Tromso ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2018-19'da aynı organizasyonda 2'nci olarak kupayı elinden kaçırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-09-24 13:58:27



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