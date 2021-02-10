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Aykut Kocaman: Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında galip gelip turu aldıkları için, “Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu” diye konuştu

Aykut Kocaman: Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’yi uzatmalarda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bulundukları ortam itibariyle zorluk derecesi kendileri açısından farklı bir maç olduklarını ifade ederek, “Rakibimizin Fenerbahçe ve stadı olması değil, kendi açımızdan bakıldığı zamanda da çok fazla sakat oyuncuya sahibiz. Son 6 maç ligde maç kazanamadık. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman psikolojik olarak sıkıntılı bir süreç ile Fenerbahçe’nin karşısına çıkmak kolay değildi. Oyuna birinci dakikadan itibaren yapmak istediklerimizle başladık. Çok fazla ciddi bir antrenör katkısı vardı demek çok yanlış. Oyuncuların geçmişten gelen doğaçlama saha yerleşimi, topun akışını kontrol edebilme yetenekleri çok işe yaradı. Fenerbahçe’nin 3. bölgedeki sert baskısını kolay kırmaya başladık. İlk yarıda en net pozisyonu Deniz’le beraber biz elde ettik. Atağın başlangıcındaki kırmızı kart hem öne geçmenin ve rakibin 10 kişinin kalması avantajıyla beraber oyundaki moralimizi arttırdı. İkinci yarı 1-0’dan sonraki süreçte maçı tabii ki bırakmayacaktık ama ikinci golü arayışımız oldu. Ancak üretemeyince büyük bir beceri golü yedik. 1-1’den sonra moral dengeleri biraz daha Fenerbahçe lehine geldi. Fakat 10 kişi kalmanın avantajını çok fazlasıyla kullandık. 1-1’den sonra fazlasıyla denedik ama yapamadık. Uzatmalarda gelen gol açıkçası oyunun genelinde bu kadar kaçırdıktan sonra bize gelen bir armağan oldu. Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu” dedi.

“UMARIM TOPARLANMA DÖNEMİNE GEÇERİZ"

Takımdaki sakat oyuncular ile ilgili konuşan Kocaman, “Sıcağı sıcağına Deniz Türüç için söylenecek şeyler yanıltıcı olabiliyor. Umuyorum önümüzdeki maçı kaçıracağını tahmin etmiyorum. Yeteri kadar sakatımız var. Bu maçta da Giuliano ve hem Deniz sıkıntılı çıktılar. Umarım toparlanma dönemine geçeriz” şeklinde konuştu.

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