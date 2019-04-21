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Aykut Kocaman: İki takımın beceriksizliği sonucunda gol olmadı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MKE Ankagücü maçının ardından, "İki takımın beceriksizliği sonucunda gol olmadı" dedi

Atiker Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Aykut Kocaman, “Kendi adımıza konuşmak gerekirse uzun zamandır maç kazanamıyoruz. Serinin ilk bölümü istediğimiz gibi geçerken son 5-6 haftalık zaman diliminde bir düşüş gözlemliyorum. Durumumuzun tam tersine görünen bir mücadele yaptıktan sonra geçen hafta bu hafta galibiyet için gelmiştik Ankara’ya. Ankaragücü’ için bir peri masalı gerçekleşiyor. Bu kadar çok transferle iyi adapte oldular. Ofansif gücü yüksek bir takım MKE Ankaragücü. İlk 10-15 dakikalık periyot bizim için acemice geçti. Ankaragücü bu dakikalarda daha iyi oynadı. Daha sonra hızlı ataklarla oyunun kontrolünü elimize almış olsak da iki takımın beceriksizliği sonucunda gol olmadı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü elimizde tutmayı başardık. İki takımında alt sıralardan kurtulmak, üst sıralara bağlanmak için çıktıkları maçta iki takımda puanları bölüştü” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılki planların henüz oluşmadığını ifade eden Kocaman, “Önümüzdeki yılın kadro şekillenmesi için konuşmak için henüz çok erken. Diğer taraftan teknik direktörlerin, zaman zaman oyuncularının konsantrasyonunu artırmak için yaptıkları şey formadır. Oynamak işin en önemli tarafıdır. Her maçı yüksek performans ve ciddiyetle oynaması gereken oyuncu gurubunun elinden formayı almak teknik direktörlerin görevi” şeklinde konuştu.

“DEPLASMAN TAKIMLARINI TEDİRGİN EDECEK BİR STAT”

Basın mensuplarından gelen, "Ankaragücü takımı için özel bir çalışma yaptınız mı?" sorusuna, Kocaman, “Ankaragücü için değil hangi takıma karşı oynarsanız oynayın. Hayatın akışı içerisinde bazı zaaflar görünürse o konuda çalışma yapılabilir. Buraya gelirken Ankaragücü için özel bir çalışma yapmadık. Bizim en büyük problemimiz tempomuzun düşük olması. Kendi adımıza düşündüğümüz zaman tempomuzu biraz olsun yükselttik fakat sonuca ulaşamadık” şeklinde cevap verdi.

Kocaman, Eryaman Stadı'yla ilgili de konuşarak, “Eryaman Stadı çok güzel bir stat olmuş. Oyuna çok hakim bir stat, seyirci nerede oturursa otursun sahayı kaybetmiyor. Sportif anlamda, deplasman takımlarını tedirgin edecek kadar taraftarlar sahaya yakın” dedi.

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