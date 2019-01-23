AYM Başkanı Zühtü Arslan, 10 Şubat 2015’te yapılan seçim sonucunda, emekliliğe ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçilmişti. Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM’de başkanlık seçimi yapılacak.

3 ADAYLI İLK TUR YARIN

İlk turu yarın yapılacak seçimlerde 3 adayın yarışacağı ifade ediliyor. Bu isimler Başkan Zühtü Arslan, Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkaya da başkanlık için yarışacak.

ADAY SAYISI İKİYE DÜŞEBİLİR

Ancak seçimler sırasında yeni adayların çıkmasının da önünde de bir engel bulunmuyor. Yargı kulislerinde, Başkanlık yarışının iki isim arasında geçeceği ifade ediliyor. Yani üç adaydan birinin diğerinin lehine seçimlerden çekilebileceği belirtiliyor. Adaylar Güleç ve Özkaya arasında böyle bir uzlaşı sağlanabileceği de belirtiliyor. Bu kapsamda, Başkan Arslan’ın karşısına bu isimlerden birinin tek aday olarak çıkmasının yüksek olasılık olduğu kaydediliyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda bu olasılığın daha da artacağı belirtiliyor.

9 ÜYENİN OYU GEREKİYOR

AYM Genel Kurulu’nda bir adayın başkan seçilebilmesi için üye tam sayısının (16) salt çoğunluğunun (9) desteğini alması gerekiyor. Adayların ilk turda çoğunluğun desteğini alamaması durumunda, seçim ikinci tura kalacak.

KİMLER ADAY?

Adaylara yakından bakalım.

ZÜHTÜ ARSLAN: 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalıştı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Polis Akademisi Başkanlığı da yapan Arslan, YÖK Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Evli ve dört çocuk babası.

RIDVAN GÜLEÇ:

12 Eylül 1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda çalıştı. 1991 yılında Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini başarı ile tamamladı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştayı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. TBMM Genel Kurulu’nca 25 Haziran 2009’da Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay’ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015’te Meclis kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Güleç, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.

KADİR ÖZKAYA:

1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası.

ERDOĞAN’IN ÜYE ATAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, 2005 yılında 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üst düzey yönetici kontenjanından seçilen AYM Üyesi Osman Ali Feyyaz Paksüt, yaş haddinden 3 Kasım 2018’de emekli olmuştu. Paksüt'ten boşalan üyeliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 yaşını doldurmuş olmak şartıyla , üst düzey kamu yöneticileri, serbest avukatlar , birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl görev yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından bir isim atayacak. Erdoğan’ın bu atama işlemeni kısa bir süre içerisinde yapacağı belirtiliyor. Bu isim, Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne atayacağı 4'üncü üye olacak. Erdoğan, daha önce Danıştay kökenli Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i üye olarak atamıştı.