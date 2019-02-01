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Dita Von Teese ve Gwyneth Paltrow 46 yaşında
Noah Schnapp ve Millie Bobby Brown 14 yaşında
Sophia Loren ve Brigitte Bardot 84 yaşında
Gwen Stefani ve Cate Blanchett 49 yaşında
Salma Hayek ve Cynthia Nixon 52 yaşında
Samuel Jackson ve Steven Tyler 70 yaşında
Kerry Washington ve Maggie Gyllenhaal 41 yaşında
Ricky Martin ve Elon Musk 47 yaşında
Courteney Cox ve Courtney Love 54 yaşında
Jennifer Lopez ve Renée Zellweger 49 yaşında
Jennifer Aniston ve Catherine Zeta-Jones yaşında
Selena Gomez and Cardi B ve 26 yaşında
Emma Kenney ve Lily-Rose Melody Depp 19 yaşında
Selena Gomez ve Cara Delevingne 26 yaşında
Meghan Markle ve Britney Spears 37 yaşında
Tobey Maguire ve Kristian Nairn 43 yaşında
Kate Winslet ve Angelina Jolie 43 yaşında
Jennifer Lopez ve Cate Blanchett 49 yaşında
Bruce Willis ve Brendan Gleeson 63 yaşında
Sylvester Stallone ve Donald Trump 72 yaşında
Al Pacino ve Patrick Stewart 78 yaşında
Paul Rudd ve Matthew Perry 49 yaşında
Halle Berry ve Cynthia Nixon 52 yaşında
Emma Watson ve Margot Robbie - 28 yaşında
Daniel Radcliffe ve Luke Bracey 29 yaşında
Sandra Bullock ve Laura Linney 54 yaşında
Eva Mendes ve Amy Adams 44 yaşında
Tom Cruise ve Jim Carrey 56 yaşında
Gwen Stefani ve Jennifer Aniston 49 yaşında
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