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Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlüler

Giriş: 05.09.2018 - 15:56 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kimi yaşından genç gösteriyor, kimi ise daha yaşlı... Bu ünlülerin aynı yaşta olduklarını öğrenince biraz şaşırabilirsiniz! İşte aynı yaştaki 29 ünlü!

  • 1Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    1|29

    Dita Von Teese ve Gwyneth Paltrow 46 yaşında

     

  • 2Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    2|29

    Noah Schnapp ve Millie Bobby Brown 14 yaşında

     

  • 3Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    3|29

    Sophia Loren ve Brigitte Bardot 84 yaşında

     

  • 4Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    4|29

    Gwen Stefani ve Cate Blanchett 49 yaşında 

     

  • 5Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    5|29

    Salma Hayek ve Cynthia Nixon 52 yaşında

     

  • 6Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    6|29

    Samuel Jackson ve Steven Tyler 70 yaşında

     

  • 7Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    7|29

    Kerry Washington ve Maggie Gyllenhaal 41 yaşında

     

  • 8Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    8|29

    Ricky Martin ve Elon Musk 47 yaşında

     

  • 9Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    9|29

    Courteney Cox ve Courtney Love 54 yaşında

     

  • 10Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    10|29

    Jennifer Lopez ve Renée Zellweger 49 yaşında

     

  • 11Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    11|29

    Jennifer Aniston ve Catherine Zeta-Jones yaşında

  • 12Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    12|29

    Selena Gomez and Cardi B ve 26 yaşında

  • 13Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    13|29

    Emma Kenney ve Lily-Rose Melody Depp 19 yaşında

     

  • 14Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    14|29

    Selena Gomez ve Cara Delevingne 26 yaşında 

     

  • 15Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    15|29

    Meghan Markle ve Britney Spears 37 yaşında 

     

  • 16Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    16|29

    Tobey Maguire ve Kristian Nairn 43 yaşında 

     

  • 17Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    17|29

    Kate Winslet ve Angelina Jolie 43 yaşında 

     

  • 18Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    18|29

    Jennifer Lopez ve Cate Blanchett  49 yaşında 

     

  • 19Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    19|29

    Bruce Willis ve Brendan Gleeson 63 yaşında 

     

  • 20Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    20|29

    Sylvester Stallone ve Donald Trump 72 yaşında 

     

  • 21Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    21|29

    Al Pacino ve Patrick Stewart 78 yaşında

  • 22Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    22|29

    Paul Rudd ve Matthew Perry 49 yaşında

  • 23Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    23|29

    Halle Berry ve Cynthia Nixon 52 yaşında

  • 24Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    24|29

    Emma Watson ve Margot Robbie - 28 yaşında

  • 25Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    25|29

    Daniel Radcliffe ve Luke Bracey 29 yaşında

  • 26Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    26|29

    Sandra Bullock ve Laura Linney 54 yaşında

  • 27Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    27|29

    Eva Mendes ve Amy Adams 44 yaşında

  • 28Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    28|29

    Tom Cruise ve Jim Carrey 56 yaşında

  • 29Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız 29 ünlü
    29|29

    Gwen Stefani ve Jennifer Aniston 49 yaşında

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