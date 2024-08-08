"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan İlkay, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuştu.