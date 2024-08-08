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        Haberler Spor Transfer Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den dev teklif! Rekor kırılabilir... - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu'na İngiltere'den dev teklif! Rekor kırılabilir...

        Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşine takan Ferdi Kadıoğlu için teklifler gelmeye devam ediyor. Uzun süredir yıldız futbolcunun peşinde olan Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi güncelledi transferin gerçeklemesi durumunda Türkiye'deki futbolcu satışı rekoru kırılacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:59
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        Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu son senelerde milli takım ve kulübünde gösterdiği performansla birçok Avrupa takımını peşine takmıştı.

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        Sarı-Lacivertlilerdeki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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        Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı.

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        İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euroya yakın bir bedelle çaldığı ortaya çıktı.

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        GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DETAYI

        Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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        Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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        Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

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