Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Çorlu kuzu ciğer sarma' Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu

        'Çorlu kuzu ciğer sarma' Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu

        Osmanlı'da saray mutfağının önemli lezzetlerinden olan Trakya'nın sevilen lezzeti 'Çorlu kuzu ciğer sarma', Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorlu Belediyesi 2022 yılında Çorlu kuzu ciğer sarmanın tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu. Başvurunun incelenmesinin ardından 'Çorlu kuzu ciğer sarma' yemeği için geçen hafta coğrafi işaret belgesi verildi. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürünlerinin sayısının arttığını belirtti.

        2

        Tekirdağ'ın lezzetleriyle ünlü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ'a bir coğrafi işaretli ürün daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gastronomi turizmi şu an turizm çeşitleri içerisinde oldukça ilgi çekiyor" dedi. Tekirdağ'ın coğrafi işaretli ürün sayısını her geçen gün arttırdığına dikkati çeken Hacıoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde mutlaka coğrafi işaretli ürünlere rağbet gösterdiğini dile getirdi.

        3

        Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Karagöz, Çorlu kuzu ciğer sarma yemeğinin tescillenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ciğer sarmayı özel kılan lezzetin Trakya kıvırcık kuzusu olduğunu anlatan Karagöz, konuşmasına şöyle devam etti:

        4

        "Tekirdağ'ın tanıtımında Çorlu kuzu ciğer sarmanın lezzetiyle önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Karagöz, "Çorlu'nun tanıtımını yapmak, kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla başvurusunu yaptığımız, Çorlu kuzu ciğer sarmanın tescillenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Trakya kıvırcık kuzusundan olması önemli özelliklerinden biridir. Aynı zamanda diğer kuzu ciğer sarmalara göre kıvırcık kuzunun ciğer takımı ile gömleğinin kullanılması bizim Çorlu kuzu ciğer sarmamızın lezzetini ön plana çıkarmaktadır."

        5

        "TRAKYA'NIN VE BALKANLARIN EN İDEAL YEMEKLERİNDENDİR"

        İşletmeci Mithat Saydam, 'Çorlu kuzu ciğer sarma' yemeğinin Balkanların ve Trakya'nın en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Ciğer sarmanın balkanlarda yüzyıllardır lezzetiyle ünlü bir yemek olduğunu aktaran Saydam, "Trakya'nın ve Balkanların en ideal yemeklerindendir. Ciğer sarma eski yıllarda yalnızca bahar aylarında yapılan bir yemekti. Eskiden nisan ve mayıs aylarında kuzu kesimleri olurdu. O zaman ciğer sarma yapılırdı. Şu anda senenin her vakti kuzu bulabiliyoruz" diye konuştu.

        6

        Saydam, Çorlu kuzu ciğer sarmasının Balkanlarda bayram ve özellikle düğün yemeği olarak bilindiğini de ifade etti.

        Ciğer sarmanın süt kuzusunun takım ciğerinden ve gömleğinden yapıldığını aktaran Saydam, "Şam fıstığı, soğan ve sarımsak ile tencerede kavuruyoruz. Sırasıyla baharatları, pirinci ve ciğeri atarak kavuruyoruz. Daha sonra kemik ve et suyu vererek demlenmeye bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

        7

        Tekirdağ'ın diğer tescilli ürünleri şu şekilde:

        Tekirdağ köftesi

        8

        Pabuç köftesi

        9

        Salamura yaprağı

        10

        Peynir helvası

        11

        Hayrabolu tatlısı

        12

        Velimeşe bozası

        13

        Karacakılavuz dokumaları

        14

        Malkara eski kaşarı

        15

        Tekirdağ soğanı

        16

        Seymen kavunu

        #Çorlu kuzu ciğer sarma
        #Tekirdağ
        #haberler
        #Tekirdağın tescilli lezzetler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox