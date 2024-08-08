'Çorlu kuzu ciğer sarma' Tekirdağ'ın 11'inci tescilli ürünü oldu

"TRAKYA'NIN VE BALKANLARIN EN İDEAL YEMEKLERİNDENDİR"

İşletmeci Mithat Saydam, 'Çorlu kuzu ciğer sarma' yemeğinin Balkanların ve Trakya'nın en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Ciğer sarmanın balkanlarda yüzyıllardır lezzetiyle ünlü bir yemek olduğunu aktaran Saydam, "Trakya'nın ve Balkanların en ideal yemeklerindendir. Ciğer sarma eski yıllarda yalnızca bahar aylarında yapılan bir yemekti. Eskiden nisan ve mayıs aylarında kuzu kesimleri olurdu. O zaman ciğer sarma yapılırdı. Şu anda senenin her vakti kuzu bulabiliyoruz" diye konuştu.