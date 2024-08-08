Sein Nehri'ndeki kirlilik seviyesinin Olimpiyat organizatörlerinin açıkladığından daha yüksek olduğu iddia edildi
2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa'da yüzme ve triatlon müsabakalarının yapıldığı Sein Nehri kirlilik tartışmaları ile gündemdeki yerini korurken, Fransız medyası nehrin kirlilik seviyesinin olimpiyat organizatörlerinin açıkladığı verilere kıyasla çok daha yüksek olduğunu iddia etti.
Fransız haber sitesi Mediapart'ın Paris Belediyesine bağlı Eau De Paris laboratuvarından elde ettiği verilere göre, Sein Nehri'ndeki su kalitesi, olimpiyatların başlangıcından bu yana sadece 10 günün 2'sinde yüzmek için yeterli seviyede oldu.
27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Sein Nehri'nden alınan numunelerde E.Coli (koli basili) bakterisinin, genellikle insan vücudunun tolere edebildiği sınırın üzerinde olduğu ileri sürüldü.
Sonuçlar, halka açık yüzme kriterleri açısından ele alındığında ise nehrin 10 günde bir bu kriterleri karşıladığı kaydedildi.
Olimpiyat karşılaşmalarının başladığı tarihten bu yana görülen yağmurlu havanın da Sein Nehrinin kirlilik seviyesini artırdığı belirtiliyor.
PARİS BELEDİYE BAŞKANI TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Sein Nehri kirden arındırıldığı için çok mutlu ve gururlu" olduklarını belirtmişti.
Bazı sporcuların Sein Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından hastalanmaları nehrin kirliliği tartışmalarını alevlendirirken Başkan Hidalgo, Sein Nehri'nin temiz olduğunu savunmuş ve "Sein Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir." ifadelerini kullanmıştı.
BAZI SPORCULAR HASTALANMIŞTI
Belçikalı sporcu Michel'in Sein Nehri’nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu.
Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca’nın da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiği bildirilmişti.
YÜZME ANTRENMANI 5 KEZ İPTAL EDİLMİŞTİ
Sein Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilmişti.
30 Temmuz'da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası da yine kirlilik nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti.
1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sein Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.