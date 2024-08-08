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        Haberler Gündem Güncel 'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı

        Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün hakkında tahliye kararı veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve mahkeme üyeleri açığa alındı. Müfettişlerin hazırladığı ön raporda, mahkeme heyetinin tahliye için 750 bin dolara anlaştığı iddiası da yer aldı. Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberi..

        Giriş: 08.08.2024 - 17:47 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:52
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        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
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        Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında, çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

        Geçen yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” , “örgüte üye olma” , “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” , uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” , “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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        15 SANIK İLK CELSEDE TAHLİYE OLDU

        5 Temmuz tarihinde gerçekleşen ilk duruşmada, duruşma savcısı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Oktay A. ise aralarında Abdullah Alp Üstün'ün de bulunduğu 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

        SANIKLAR FİRAR ETTİ

        Ancak Sanık Abdullah Alp Üstün hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ise de sanığın bu tedbire uymadan firar ettiği, yapılan itiraz üzerine haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan yalnızda Aziz Demir'in yakalanabildiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 15 sanığın tahliye kararını veren Mahkeme Başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ve Duruşma Savcısı Abdulmelik Peker'in tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üye hakimlerinin makam odalarını, mahkeme kalemi ve duruşma salonunu gösteren tüm güvenlik kamera görüntüleri muhafaza altına alındı.

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        750 BİN DOLARA ANLAŞILDI İDDİASI

        Teftiş müfettişleri hazırladıkları raporu HSK 2. Daire'ye gönderdi. HSK 2. Daire'ye gönderilen dosyaya giren raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mahkeme Başkanı Oktay A. ve suç çetesi lideri Abdullah Alp Üstün hakkında mail yoluyla ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbarda Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve çete üyelerinin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmadan önce Mahkeme Başkanı ile 750 bin dolara tahliye kararı için anlaştıkları iddiaları yer aldı.

        “SANIKLARIN KAÇMASINA İMKAN SAĞLANDI”

        Raporda, duruşma savcısının bütün sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etmesi, dosyada bulunan deliller ve kara para aklanmasına ilişkin hazırlanan detaylı MASAK raporuna rağmen mahkeme başkanının 15 sanığın tahliyesine karar verdiği belirtildi. Raporda, 'İlgililerin verdikleri kararla sanıkların kaçmasına imkan sağlayarak mesleki kıdem ve deneyimlerinden beklenen basireti gösteremedikleri, bu itibarla ilgililerin göreve devam etmelerinin soruşturmanın selameti ile yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği hususunda somut delillerin mevcut olduğu değerlendirilerek halen devam etmekte olan soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için tedbir istenmesi zorunluluğunun hasıl olduğu kanaatine varılmıştır' ifadeleri yer aldı.

        HSK 3 HAKİMİ AÇIĞA ALDI

        Müfettişler, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ile mahkeme heyeti üyeleri Arzu A. ve Veysi G. için ihraç kararı istedi. Rapor doğrultusunda HSK, 3 hakimi de açığa aldı.

        İŞTE İHBAR MAİLİ

        İşte başsavcılığa gönderilen o ihbar maili: “Adliyenizde bulunan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya için sanık yakınları ile mahkeme heyeti arasında 750 bin dolar tutarındaki anlaşma karşılığında Hasan Lala, Orhan Lala ve eşi gibi tutuklu sanıklar tahliye edilecektir. Ayrıca Hasan Lala'nın eşine yönelik verilen yurt dışı seyahat yasağı ve şahsi mallarına ilişkin tedbir talebi de kaldırılacak. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.”

        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
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        #Abdullah Alp Üstün
        #Joseph Johannes Leijdekkers
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