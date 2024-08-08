'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı

Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında, çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçen yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” , “örgüte üye olma” , “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” , uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” , “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

REKLAM 15 SANIK İLK CELSEDE TAHLİYE OLDU 5 Temmuz tarihinde gerçekleşen ilk duruşmada, duruşma savcısı sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Oktay A. ise aralarında Abdullah Alp Üstün'ün de bulunduğu 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün, oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

SANIKLAR FİRAR ETTİ Ancak Sanık Abdullah Alp Üstün hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ise de sanığın bu tedbire uymadan firar ettiği, yapılan itiraz üzerine haklarında yakalama kararı çıkartılan sanıklardan yalnızda Aziz Demir'in yakalanabildiği öğrenildi. SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 15 sanığın tahliye kararını veren Mahkeme Başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ve Duruşma Savcısı Abdulmelik Peker'in tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üye hakimlerinin makam odalarını, mahkeme kalemi ve duruşma salonunu gösteren tüm güvenlik kamera görüntüleri muhafaza altına alındı.

REKLAM 750 BİN DOLARA ANLAŞILDI İDDİASI Teftiş müfettişleri hazırladıkları raporu HSK 2. Daire'ye gönderdi. HSK 2. Daire'ye gönderilen dosyaya giren raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mahkeme Başkanı Oktay A. ve suç çetesi lideri Abdullah Alp Üstün hakkında mail yoluyla ihbarda bulunulduğu belirtildi. İhbarda Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve çete üyelerinin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmadan önce Mahkeme Başkanı ile 750 bin dolara tahliye kararı için anlaştıkları iddiaları yer aldı.