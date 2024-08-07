Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yönettiği suçlaması ile hakim karşısına çıkan Abdullah Alp Üstün'ün tahliye edilmesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Oda TV'nin haberine göre iddialar üzerine HSK inceleme başlattı
Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.
Geçen yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
15'İNİN DE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
Oda TV’de yer alan habere göre gece 02.30'a kadar süren duruşmada Mahkeme Başkanı, duruşma savcısının sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.
İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Ancak tüm sanıkların firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 15 sanığın tahliye kararını veren Mahkeme Başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
MAHKEME HEYETİ AÇIĞA ALINDI
Teftiş müfettişleri hazırladıkları raporu HSK 2. Daire'ye gönderdi. Raporda müfettişler, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ile mahkeme heyeti üyeleri Arzu A. ve Veysi G. için ihraç kararı istedi. Rapor doğrultusunda HSK, 3 hakimi de açığa aldı.
720 BİN DOLARA ANLAŞILDI İDDİASI
HSK 2. Daire'ye gönderilen dosyaya giren raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Mahkeme Başkanı Oktay A. ve suç çetesi lideri Abdullah Alp Üstün hakkında mail yoluyla ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbarda Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve çete üyelerinin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmadan bir gün önce Mahkeme Başkanı ile 720 bin dolara tahliye kararı için anlaştıkları iddiaları yer aldı.