Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası

        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası

        Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yönettiği suçlaması ile hakim karşısına çıkan Abdullah Alp Üstün'ün tahliye edilmesi ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Oda TV'nin haberine göre iddialar üzerine HSK inceleme başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdullah Alp Üstün'ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda'da başlatılan 'Cherokee' soruşturması kapsamında çetenin liderliğini Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın yaptığı, Türkiye ayağındaki baronun ise Abdullah Alp Üstün olduğu ortaya çıkmıştı.

        Geçen yıl yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında 82 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Abdullah Alp Üstün'ün de aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

        15'İNİN DE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        Oda TV’de yer alan habere göre gece 02.30'a kadar süren duruşmada Mahkeme Başkanı, duruşma savcısının sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi talebine rağmen 15 sanığın da tahliyesine karar verdi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

        İtirazı kabul eden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Alp Üstün oğlu Efe Alp Üstün, Aziz Demir, Bahadır Mert Oğur, Eric Schroeder, Selçuk Aydın ve Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Ancak tüm sanıkların firar ettiği, yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

        REKLAM

        SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 15 sanığın tahliye kararını veren Mahkeme Başkanı Oktay A. ile ilgili soruşturma izni verdi. Soruşturma izninin ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tahliyelerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

        MAHKEME HEYETİ AÇIĞA ALINDI

        Teftiş müfettişleri hazırladıkları raporu HSK 2. Daire'ye gönderdi. Raporda müfettişler, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay A. ile mahkeme heyeti üyeleri Arzu A. ve Veysi G. için ihraç kararı istedi. Rapor doğrultusunda HSK, 3 hakimi de açığa aldı.

        720 BİN DOLARA ANLAŞILDI İDDİASI

        HSK 2. Daire'ye gönderilen dosyaya giren raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Mahkeme Başkanı Oktay A. ve suç çetesi lideri Abdullah Alp Üstün hakkında mail yoluyla ihbarda bulunulduğu belirtildi.

        İhbarda Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın Türkiye ayağını yöneten Abdullah Alp Üstün ve çete üyelerinin İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmadan bir gün önce Mahkeme Başkanı ile 720 bin dolara tahliye kararı için anlaştıkları iddiaları yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?