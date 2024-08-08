Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!

Kan donduran olay önceki gün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balıkçı barınağında ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Ezgi'nin cansız bedeni bir teknenin buzdolabında bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

SAHİL GÜVENLİĞİN KÖPEĞİ KOKUYU ALDI Soruşturmaya devam edilirken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Cansız bedenin Sahil Güvenlik ekiplerine ait köpeğin koku almasıyla bulunduğu öğrenildi. Buna göre önceki akşam balıkçı barınağını gezen Sahil Güvenlik ekiplerinin köpeği koku aldı. Alınan koku üzerine ekipler olayı polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri köpeğin koku aldığı buzdolabında Hilmiye Tuğba Ezgi’nin cesedini buldu. REKLAM

TEKNE SAHİBİ, EŞİ VE BİR ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), Ş.A'nın eşi ile teknede çalışan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ederken genç kadının cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.