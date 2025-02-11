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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur için 3 şehirde 4 mevlit programı - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur için 3 şehirde 4 mevlit programı

        2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Adana'da olmak üzere 4 mevlit programı düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:41
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        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
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        Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

        Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ncı gününde 3 farklı şehirde 4 mevlit programı düzenlenecek.

        İstanbul, memleketi Adana ve uzun yıllardır yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki hayranları, merhum sanatçının anısına 40 mevlidi için yarın bir araya gelecek.

        Yarın akşam ezanından sonra mevlit okutulacak şehirler;

        İstanbul... Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii / Eyüp Sultan Camii

        Adana... Sabancı Merkez Camii

        Marmaris... Merkez Eski Camii

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        #ferdi tayfur
        #Mevlit
        #adana
        #istanbul
        #MARMARİS
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