Ferdi Tayfur için 3 şehirde 4 mevlit programı 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Adana'da olmak üzere 4 mevlit programı düzenlendi

Habertürk Giriş: 11.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:41 facebook

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