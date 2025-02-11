Ferdi Tayfur için 3 şehirde 4 mevlit programı
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Adana'da olmak üzere 4 mevlit programı düzenlendi
Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ncı gününde 3 farklı şehirde 4 mevlit programı düzenlenecek.
İstanbul, memleketi Adana ve uzun yıllardır yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki hayranları, merhum sanatçının anısına 40 mevlidi için yarın bir araya gelecek.
Yarın akşam ezanından sonra mevlit okutulacak şehirler;
İstanbul... Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii / Eyüp Sultan Camii
Adana... Sabancı Merkez Camii
Marmaris... Merkez Eski Camii