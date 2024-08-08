İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi

Olay yerinde bekleyen bina sakinleriyle de görüşen Gül, şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Sizlere yeni evler lazım, bu evin akıbeti belli olana kadar. Öğleden sonra nereye taşınacağınızı ne yapacağınızı arkadaşlarımız sizi bilgilendirir. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda sizlere nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz. Bugünden tezi yok bir yere yerleşip, o evde yeni hayat kuracaksınız. Dolayısıyla bu binayı sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Bu binada yapacağımız şey şu; içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız. Binanın yıkılacağı belli. Bu bina burada mı yapılacak, başka yerde mi yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kurum yapacak bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz."