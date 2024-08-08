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        Haberler Gündem Güncel İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi

        İstanbul Pendik'te, İETT otobüsü, önce 3 teker elektrikli motosiklete sonra 4 katlı binanın girişindeki bir iş yerine çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada binanın kolonları hasar gördü. Tahliye edilen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin kararın ekiplerin incelemesinin ardından verileceği öğrenildi. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:33
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        Pendik'te B.D. idaresindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken önce Salih Ç. yönetimindeki 3 teker elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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        Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

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        Kazada kolonunda hasar oluşan bina tedbiren boşaltıldı, görevliler apartmanın elektrik, su ve doğal gazını kesti.

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        Sağlık görevlileri, kazada yaralanan Ahsen A, Muzaffer O, Kerim Ç, Berrak Ç, Salih Ç ve Mevsim E'yi hastaneye kaldırdı.

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        Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, iş yerinde müşterilerinin de olduğu anda otobüsün çarptığını söyledi. Kendilerini can havliyle dışarı attıklarını belirten Mutlu, kaza nedeniyle binanın boşaltıldığını belirtti.

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        Esnaf Abdullatif Yanık ise binada hasar meydana geldiğini ve yaralılar olduğunu ifade etti.

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        VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valisi Davut Gül, binanın bulunduğu yerde inceleme yaptı, tahliye edilen apartmanın sakinleriyle görüştü.

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        Olay yerinde bekleyen bina sakinleriyle de görüşen Gül, şu bilgilendirmeyi yaptı:

        "Sizlere yeni evler lazım, bu evin akıbeti belli olana kadar. Öğleden sonra nereye taşınacağınızı ne yapacağınızı arkadaşlarımız sizi bilgilendirir. İmkanlar ölçüsünde belli bir miktarda sizlere nakdi yardım yapacağız. Sonraki süreci de takip edeceğiz. Bugünden tezi yok bir yere yerleşip, o evde yeni hayat kuracaksınız. Dolayısıyla bu binayı sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Bu binada yapacağımız şey şu; içinden bir şey alarak mı yıkacağız, almadan mı yıkacağız. Binanın yıkılacağı belli. Bu bina burada mı yapılacak, başka yerde mi yapılacak, nasıl yapılacak, hangi kurum yapacak bunlar teknik ayrıntılar, size bilgi vereceğiz."

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        Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

        Bu arada, binanın yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin kararın ekiplerin incelemesinin ardından verileceği öğrenildi.

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        Otobüsün çarpması sonucu kolonu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak otobüsün çekilmesi için çalışmalara başlandı.

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        #İETT
        #trafik kazası
        #İstanbul Pendik
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