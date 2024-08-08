Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

Şuanki ilk veriler yılbaşında söylediğimiz hedefi kast ediyorsunuz. Son 5 sende hedef veriyoruz hepsi tutuyor biliyorsunuz inşallah bu da tutacak. 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar bir gelir hedefiyle sürece başladık. Biz hedefi açıkladıktan sonra dünyada birçok gelişme oluyor. Ama ilk altı veriler bizim planladığımız şekilde hedef doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bilebildiğimiz gelişmeler var bizi etkileyebilecek gelişmeler. Bizim bildiğimiz gelişmeler neydi derseniz Avrupa şampiyonası, futbol şampiyonası, Fransa yaz olimpiyatları bildiğimiz gelişme. Büyüme hedeflerinin yüzdelerini koyarken her aya farklı hesaplar yapıyoruz. Olumsuz sürpriz gelişmeler oluyor. Bunlarla baş etme yöntemleri var. Turizm Geliştirme Ajansının 2019'da kurulma sebeplerinden bir tanesi bu.

REKLAM Siz ne kadar farklı destinasyondan yolcu yaratırsanız bu tarz sürprizlerden, olumsuzluktan en az şekilde etkilenmiş olursunuz. Eskiden çok 4-5 klasik pazarı vardı. Avrupa'da belli ülkeler Asya'da belli ülkeler. Biz yeni stratejiye gittik. Dedik ki; THY'nin her uçtuğu yer hedef destinasyonumuzdur dedik. THY dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi. En önemli şey Türkiye'nin potansiyeli.Zaten Türkiye'nin çok önemli turizm potansiyeli var. Artı ürün çeşitliliği var. Bu ürün çeşitliliği pazarlanabilmesi lazım. O ülkelerin tamamına ulaşmak lazım.

2024 İÇİN NE HEDEFLENMİŞTİ, NE OLDU? İlk rekorumuzu 2019'da 21 milyon 152 bin ziyaretçi sayısıyla kırdık. İlk 6 aya baktığımız zaman hala pandeminin etkisi olduğu için 19 milyonun biraz altında kalmış ama yıl ortalamasında pandeminin etkisi hızla geçtiği için 2019 yılının rakamanı yakalamışız. 2023'te büyüme devam etti. İlk 6 aydan 19 milyondan 22 milyona çıkmışız. 2024'e geldiğimiz zaman hedefimiz ne diyorsanız, yıl sonu hedefimiz 60 milyon ziyaretçi. İlk 6 aya baktığımız zaman 26 milyon 137 bin ziyaretçi aldık. 60 milyon ziyaretçi hedefimizle orantılı bir şekilde büyüyoruz.

HANGİ ÜLKELERDEN TURİST GELDİ Ortalama kalış süresi kişi başı geliri etkilediği için önemli. Aslında bizi ilgilendiren kişi başı gecelik gelir. Yurtdışına yerleşik Türkler uzun süre kalıyorlar. Ortalama baktığımız zaman 15,5 gün yabancılar ise ortalama 9 gün kalıyorlar. Bizde başka kriterler var dünyaya kıyasladığımız zaman. Yurtdışından gelen vatandaşlar evinde, akrabasında kalıyor. Genelde akrabasının yanında kalıyor yanında yiyor. Verilen hepsi TÜİK'ten geliyor. Kişi başı harcamalarda ilk 6 ayda 98 dolara geldik. Şuaınki hedefimiz 103 dolar. TURİZM GELİRİ 2019 yılında 14 milyar dolar. 2022 ve 2023'te rekor kırdık. 2024'te bir daha rekor kırdık. Yıl ortalamasına baktığımız zaman da ilk çeyreği uyumlu şekilde kapattığımız görülüyor.

BODRUM VE ÇEŞME'DE TURİZM Bodrum ve Çeşme'de hatalı bir strateji uygulanmış. Ağırlık olarak tek pazara yönelik bir stratejiyle gelişmiş bölgeler. Yerel ve merkez yönetimlerin hatasıdır. Ağırlık olarak Türk pazarına endeksli tek pazara endeksli. "SEZONU UZATACAK PROJELER LAZIM" 2018'de ilk getirdiğim proje Ege turizm merkezleri ve Çeşme ve Didim etabıydı. Biz hava limanları bazında operasyonlara bakıyoruz. Bodrum Havalimanı'nın ve İzmir Havalimanı'nın uluslararası hava trafiğinin bağlantı uçuşlarına açılması. Cazibe noktası yaratmanız gerekiyor. Sezonu uzatacak proje yaratmanız lazım. Uçaklar yıl boyu uçabilsin. Spor etkinlikleri, golf sahaları yaratıyorsunuz, kültür sanat etkinlikleri yapıyorsunuz. Gastronomi etkinliklerinin oluşturacağı ortamı yaratıyorsunuz. Bu projeyi hayata geçirmeyi çok istedik ama siyasete kurban edildi o zaman. İlk başta arkamızda duranlar yerel yönetimler karşı çıkmak zorunda kaldı. 2018'de bu projeyi başlatmış olsaydık şimdiye kadar bitmiş olacaktı. Ve biz şimdi ne Çeşme ne Bodrum konuşuyor olmayacaktık.