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        Haberler Yaşam Ayrıntıyı fark ettiniz mi? Bulmaca keyfinize keyif katacak en eğlenceli dikkat soruları

        Bulmaca keyfinize keyif katacak en eğlenceli dikkat soruları

        Lazer benzeri bir görüşle bulmaca çözmenin ve gizli nesneleri bulmanın heyecan verici bir yanı vardır. Bu tür zihinsel oyunlar sadece harika bir ruh hali yaratmak ve özgüven kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda hem çocuklar hem de yetişkinler için bilişsel yetenekleri keskin tutmaya da yardımcı olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 08:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 08:41
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        Bu heyecanlı maçın bir yerlerinde bir elma var ama nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Saklanan oyuncak ayıyı gördünüz mü? Göremeyenler için cevap bir sonraki sayfada.

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        Burada minik bir su aygırı var ama nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Kelebeği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Bu iskeletlerin arasında bir hayalet var! Cevap bir sonraki sayfada.

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        Bu çok dikkat istiyor! Gizli kemiği bulabilir misiniz? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Bir elma henüz kurtlanmamış ve içinde solucan yok ama hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Saklanan ayıyı gördünüz mü? Cevap bir sonraki sayfada.

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        Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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